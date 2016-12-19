Zihinsel Engelli Muhammed’in resimleri Metro Sanat Galerisi’nde

Doğuştan zihinsel engelli olan ve SOS Onursal Vakfı Başkanı Nevin Gökçek’in destek olduğu Muhammed Yalçın, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde sergi açtı. Yoğun ilgi gören sergide, Muhammed Yalçın’ın 117 eseri yer alıyor.

Sergi salonunu gezen ziyaretçilerin kendi resimleriyle ilgilendiklerini gördüğünde çok mutlu olan Muhammed, 2010 yılından beri resim sanatıyla uğraştığını, renkleri çok sevdiğini ve en çok sevdiği rengin mavi olduğunu söyledi.

Baba Hasan Yalçın da oğlunun, evlerinin tüm duvarlarını da rengarenk resimlerle donattığını belirterek, Muhammed’in eserlerinin birçok ülkeye satıldığını bildirdi.

Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in de evlerinde kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, ilgilerinden dolayı Gökçek çiftine teşekkürlerini iletti. Baba Hasan Yalçın, “Nevin Hanım evimize kadar geldi ve Muhammed’le yakinen ilgilendi.

İlgilerinden dolayı Nevin Hanım’a çok teşekkür ederiz. Bizim tek isteğimiz, Muhammed’in daha rahat çalışabilmesi amacıyla, doğup büyüdüğü evin atölye olarak Muhammed’e tahsisi için yardım edilmesi” dedi.

Sergi, 22 Aralık Perşembe gününe kadar Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde ziyaretçileriyle buluşmaya devam edecek.

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