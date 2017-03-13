ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) tarafından 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan Zeytinpark’taki 20 bin zeytin ağacından, rehabilite süreci sonrasında 6 bin litre zeytinyağı üretildi. Ağaçlar aynı zamanda havadaki 2 bin 600 ton tozu, 610 milyon metreküp karbondioksiti emerek temizliyor.

1935’li yıllarda 22 bin dönümken betonlaşmanın etkisiyle 2 bin 630 dönüme kadar küçülen Vakıf Çiftliği’ni 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralayan ATB, doğasının korunması için proje çalışması başlattı. 20 bini zeytin ağacı olmak üzere yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu alan rehabilite edildikten sonra, doğa sevgisi ve bilinci kazanması için çocuklar ile halkın kullanımına açıldı. Rehabilitenin ardından zeytin ağaçlarından elde edilen bölgeye has zeytin ve zeytinyağı damak tadına sunuldu. 6 BİN LİTRE TAVŞAN YÜREĞİ

ZEYTİNYAĞI ÜRETİLDİ

ATB, aynı zamanda Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, elde edilen zeytinyağının satışa sunulduğunu hatırlattı. ATB’nin tescil çalışmalarını yürüttüğü tavşan yüreği zeytinyağı ve natürel birinci zeytinyağlarının Zeytinpark’tan temin edilebileceğini anlatan Çandır, özellikle bölgeye has tavşan yüreği zeytinden elde edilen yağın kalitesine dikkat çekti. 2016 hasadından 6 bin litre zeytinyağı şişelendiğini vurgulayan Çandır, içerisinde kimyasal karışım olmayan soğuk sıkım zeytinyağının üstün kaliteli olduğunu kaydetti. Çandır, 1 Litre Zeytinpark Seçme Naturel Birinci’nin 30 TL, 250 mililitre Zeytinpark Naturel Tavşan Yüreği Sızma’nın 20 TL’den satışa sunulduğunu, özel kutuda hediyelik zeytinyağı takımının ise 50 TL olduğunu söyledi.

BİRÇOK ÖDÜLÜ BULUNAN ZEYTİNYAĞI

Çandır, “Tavşan yüreği zeytinyağını çok önemsiyoruz. Çünkü Antalya’nın kökü eskiye dayanan ama kaybolmaya yüz tutmuş bir ürünü. Tavşan yüreği zeytinyağı yurtdışında birçok ödül almış bir ürün. Tavşan yüreği zeytinyağı daha çok insana ulaşsın diye küçük ambalajlarda paketledik, satışa çıkardık. Zeytinpark’tan bu yağlar temin edilebilir. İnsanların Zeytinpark’ın yağını alarak Antalya’ya nefes olmasını bekliyoruz. Oradan alacağınız zeytinyağı ile sadece zeytinyağı tatmış olmuyorsunuz, Antalya’nın akciğerine de sahip çıkmış oluyorsunuz. Zeytinpark zeytinyağları sadece park içindeki şovrumdan temin edilebilir” diye konuştu.

KENTİN AKCİĞERİ

Ali Çandır, kent merkezinin akciğeri konumundaki Vakıf Zeytinliği’ni betonlaşma riskine karşı kiraladıklarını belirterek, kente yeşil alan olarak kazandırılması için uzun süredir çalıştıklarını söyledi. Antalya’daki tüm kamu kurumları, yerel yönetimler sivil toplum ve meslek örgütleriyle uzun süren çalışma sonucunda Zeytinpark A.Ş’yi kurduklarını anımsatan Ali Çandır, “Bütün derdimiz Antalya’nın içinde 2 bin 630 dönüm kalan bu alanın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, iyileştirmek, geliştirmek” dedi.

ALAN ISLAH EDİLDİ

Zeytinpark’ta yapılan çalışmaları anlatan Ali Çandır, “Önce bahçenin ıslahını yaptık, burada yaklaşık 25 bin ağaç var ve bunun 20 bini zeytin. Alanın ve ağaçların bakımını özenle yapıyoruz. Ağaçların budamaları, alanın temizlik ve sürümünü yaptık. Çevresini de kontrol altına alacak şekilde duvar örüldü. Kentin yorucu, ağır gündeminden insanları çıkartarak, buraya nasıl entegre edebilirizin peşindeyiz” dedi.

ÇOCUKLAR DOĞA İLE BULUŞUYOR

Yeşil alanla çocukları buluşturmak için ‘Doğada Öğren’ projesinin yürütüldüğünü hatırlatan Çandır, Antalya Valiliği ile yapılan protokol kapsamında çocukların gruplar halinde Zeytinpark’a getirilerek doğa bilinci aşılandığını söyledi. Çandır, “Yılda 100 bin çocuğumuzu Zeytinpark’la buluşturmak hedefimiz” dedi. Çandır, alanın doğa severlerin yürüyüşüne de açık olduğunu belirterek, “Zeytinpark Antalya’ya nefes oluyor. Zeytinpark sahip olduğu ağaç yapısı ile her yıl havadaki 2 bin 600 ton tozu, 610 milyon metreküp karbondioksiti emerek temizliyor” diye konuştu.

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