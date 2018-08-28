Türkiye’nin en büyük yerli müzik festivali Zeytinli Rock Festivali’nde bu yıl dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura ve 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers’ın da aralarında olduğu 100’e yakın sanatçı sahne alacak.

Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey’in öncülüğünde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında Edremit’teki Zeytinli Dalyan Sahili’nde gerçekleşecek. 5 gün sürecek festivalde biri akustik olmak üzere 3 sahnede 90 performans müzikseverlerle buluşacak. Brezilyalı dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lere damga vuran İngiliz rock grubu The Godfathers ve ABD’li şarkıcı Della Miles’ın yanı sıra Selda Bağcan & Boom Pam, Teoman, Duman, Athena, Pentagram, Şebnem Ferah, Mabel Matiz ve Ceza’nın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden 100’e yakın sanatçıya ev sahipliği yapacak.

Müzikseverlere kamp imkanının da sunulacağı festivalin programı şu şekilde:

-29 Ağustos Çarşamba-

Siyah Sahne: Teoman – Selda Bağcan & Boom Pam – Mabel Matiz – Gaye Su Akyol – İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions – Niyazi Koyuncu – Jakuzi

Kırmızı Sahne: Hey! Douglas – Della Miles (US) – Sena Şener – Sufle – Ufuk Beydemir – Ümit Olgun & Paryalar – Dilhan Şeşen – Pagos

Akustik Sahne: Yeni Türkü – Ezgi Aktan – What Da Funk

-30 Ağustos Perşembe-

Siyah Sahne: Duman – Ceza – Cem Adrian – Can Bonomo – İskender Paydaş – Çamur – Aydilge

Kırmızı Sahne: Ezhel – The Godfathers (UK) – Gökcan Sanlıman – Can Kazaz – Cihan Mürtezaoğlu – Nadas – İlhan Güryalçın – 3 Deyince

Akustik Sahne: Bülent Ortaçgil – Gündoğarken – Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu

-31 Ağustos Cuma-

Siyah Sahne: Athena – manga – Ceyl’an Ertem – Umut Kuzey – Oceans of Noise – Can Gox – Özge Fışkın

Kırmızı Sahne: Yüzyüzeyken Konuşuruz – Gülçin Ergül Arabesk – Gazapizm – Ozbi feat. Gülce Duru – Palmiyeler – İkiye On Kala – Simge Pınar – Dalgana Bak

Akustik Sahne: Pilli Bebek – Ogün Sanlısoy – Murat Yılmazyıldırım

-1 Eylül Cumartesi-

Siyah Sahne: Şebnem Ferah – Ümit Besen & Pamela – Büyük Ev Ablukada – Adamlar – Deniz Tekin – Sattas – Eda Baba

Kırmızı Sahne: Baba Zula – Son Feci Bisiklet – Pacifico (CL) – Nova Norda – In Hoodies – Supernova – Set – The Family

Akustik Sahne: Kalben – Mehmet Güreli – Murat İlkan & Metin Türkcan

-2 Eylül Pazar-

Siyah Sahne: Sepultura (BR) – Pentagram – Moğollar – Hayko Cepkin – Pera – Black Tooth – Murder King

Kırmızı Sahne: Kesmeşeker – Yok Öyle Kararlı Şeyler – The Madcap – Piiz – Kök – Yedinci Ev – Sails of Serenity – Normal Değil

Akustik Sahne: Fatma Turgut – Hüsnü Arkan – Tuna Kiremitçi