Zeytin üreticisine hasat ekipmanı

OSMANİYE Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Gökçedam ve Kırmacılı köylerinde zeytin üreticilerine yönelik hazırlanan ‘Hasat Ekipmanları Projesi’nde ekipmanlar dağıtıldı.

Gökçedam Köyünde düzenlenen hasat ekipmanları dağıtım törenine İl Müdürü İbrahim Sağlam, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran, Gökçedam ve Kırmacılı muhtarları ve çiftçiler katıldı. İl Müdürü Sağlam, “Bu proje ile üreticilerimiz modern zeytin hasat makinelerini kullanarak zeytin ağaçlarının hasadını gerçekleştirecek ve yeni teknolojilerle köylerindeki çiftçilerin tanışmasını sağlayacak” dedi.

İki köyde yaşayan 26 zeytin üreticisine toplam 2 bin 650 adet 1’inci kalite plastik zeytin kasası, 4 adet zeytin hasat makinesi ve 52 adet zeytin toplama örtüsü dağıtıldı.

Projeye Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) Şirketi de destek verdi. Toplam bütçesi 71 bin 980 TL olan projeye BTC 36 bin lira hibe desteğinde bulundu. Bütçenin 26 bin 980 TL’sinin çiftçiler, 9 bin TL’nin ise İl Müdürlüğü tarafından karşılanacağı açıklandı.

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