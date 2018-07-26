BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, 8 yıl önce çalıştığı fabrikadan emekli olan Ali İlgin (68), boş vaktini değerlendirmek için yapmaya başladığı zeytin toplamada kullanılan ahşap merdivende şimdi siparişlere yetişemiyor.

İlçenin kırsal Karsak Mahallesinde oturan Ali İlgin, işçi olarak çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra vakit geçirmek için ‘zeytin toplama merdiveni’ yapmaya başladı. İlgin’in, evinin yanında kurduğu atölyede, Konya ve Kırşehir’den getirdiği kavak ağaçlarından yaptığı merdivenler, sağlamlığıyla bölgede ün yaptı. Bölgedeki zeytin üreticileri, işçilerin zeytin toplarken üzerine çıktıkları merdivenlerden almak için İlgin’e sipariş verdi. İlgin, başlangıçta boş vaktini değerlendirmek için başladığı merdiven üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor.

Baba mesleğinin de merdiven üretimi olduğunu söyleyen İlgin, günde ortalama 5 merdiven yaptığını, 10 basamaklı bir merdiveni 130, 5 basamaklı olanı 65 liraya sattığını söyledi. Siparişlere yetişemediği zaman eşi ve kızlarının da kendisine yardım ettiğini anlatan İlgin, “Yaşıtlarım kahvelerde zaman geçirirken ben zeytin merdiveni çakıyorum. Boş duramadığım için yıllar sonra baba mesleğini yapmaya karar verdim. Bir sezonda yaklaşık 500 zeytin merdiveni çakıyorum. 2 bin adet çaksam da satılır. Bazı zamanlarda siparişlere yetişemediğim de oluyor” dedi.

İlgin, kavak ağacından yaptığı merdivenin basamaklarını da bölgede halk dilinde ‘deli kavak’ olarak bilinen ağaçtan yaptığını söyledi. İlgin, “Merdivenin sağlam olması önemli. Özenerek yaptığım merdivenlerden şu ana kadar kırılan olmadı. Yaptığım işte en küçük bir hatanı insanların hayatına mal olabileceğini biliyorum. Merdiven, çıkıldığında insana güven vermeli. Bu yüzden titizlikle yapıyorum. Her yıl onlarca kişi ya ölüyor, ya da sakat kalıyor. Bunların yaşanmasını istemiyorum. Merdivende en küçük kusur ölüme neden olabilir” diye konuştu.