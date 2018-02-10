TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 22’nci güne girildi. Terör hedeflerinin ateş altına alındığı Afrin kırsalında çatışmalar devam ediyor.

TSK’nın 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de, 72 savaş uçağının havalanmasıyla başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 22’nci güne girildi. TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Kilis ve Hatay’dan giriş yaptığı Afrin kırsalındaki 40 köy ve kritik noktanın ele geçirildiği harekâtta, derinlik oluşturularak, ilerleyiş sürdürülüyor. Kilis ve Hatay’ın ilçelerini hedef alan roket ve havan saldırılarının engellenmesi ile sınırdaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi amaçlanan harekâtta, en son 4 Şubat Pazar gününün ardından önceki gece uçak sesleri yeniden duyulmaya başlandı. Uçaklar, art arda Afrin’deki terör hedeflerini bombaladı. Bu sırada, sınır hattında konuşlu birlikler de havadan hedef alınan terör mevzilerini, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına aldı. Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Afrin’in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları da karadan ve havadan ateş altına alındı. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye tarafından da görüldü.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1141 OLDU

Genelkurmay Başkanlığı’nca, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 22’nci güne girilen harekâtta, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1141 olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 36 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1141 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”