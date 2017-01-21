Zenger Paşa Konağını Büyükşehir satın aldı

Ankara’nın efsane mekanı Büyükşehir’in 6 yıl süren restorasyonunun kurbanı oldu Merhum Süleyman Demirel, merhum Necmettin Erbakan, merhum Bülent Ecevit ve merhum Turgut Özal’ın partilerinin seslendirmelerini yapan merhum Erkal Zenger Ankara Kalesinin çöplük olduğu günlerde eski Ankara evini alarak restore etti ve “Zenger Paşa Konağı” adlı bir restoran açtı.

Dönemin bütün siyasetçilerinin ve ünlülerinin uğrak yeri olunca Zenger Paşa konağı Ankara Kalesine hava getirdi ve birçok zengin buradaki tarihi evleri satın alarak restore edip kıymet kazandırdılar.

Sosyal medyada merhum Erkal Zenger’in oğlunun bir paylaşımını sizlere iletmek istedim.

“Merhabalar ben Zeki Zenger sizlere Zenger Paşa konağının batış hikâyesini anlatacağım.

Zenger Paşa konağının sahibi ve Ankara kalesini Ankara’nın en güzel turistik yerleşim yeri haline getiren kişidir. Ankara kalesinin berbat bir hale gelmesinin tek sebebi Ankara Büyükşehir belediyesinin. Bundan 6 sene önce restorasyon çalışmaları başladı dediler ki “Ankara kalesi çok güzel bir hale gelecek hemen biter.”

Ama nerede?

6 yıl oldu hala bitemedi 6 sene önceki işlerimiz yavaş yavaş düşmeye başladı tabi ki. Zenger Paşa konağının da o zamanlar çok çalışanlar vardı ben de babam öldükten sonra eşimle beraber buraya geldik tabi bu işi hiç bilmiyoruz burada ki personel tarafından kandırıldık çalanlar oldu tespit edemedik.

Tecrübesizdik biliyorsunuz iş mahkemelerinde işçi 2 şahitle adam asıyor diyeceğim. Avukatlar da dünden razı personel gidiyor avukatlar “tamam biz bu davayı kazanırız diyor” işçi beş kuruş para harcamadan dava açıyor ve avukat davayı kazanıyor.

Nasıl bir kanunsa artık işçi hep mağdur patron mağlup.

Biz 13 senede işçilere 1,5 trilyon para ödemişiz tabi bundan dolayı dir ki SSK vergi banka kredileri ne varsa ödeyemedik. Sonra da babamın tamamen kendi emeğiyle kazandığı parayla aldığı Zenger Paşa konağının mülkünü satmak zorunda kaldık.

Şimdi bizde çalışan herkesin evi arabası var ama bizim hiç bir şeyimiz yok çünkü mağdur edildik.

Kalenin yolları kapandı müşteri gelmez oldu. En önemli neden bu restorasyon çalışmaları nedeniyle müşterilerin gelmemesidir.

Ya söyleyin bir restorasyon 6 sene sürer mi?

Normalde sürmemesi lazım tabi ki burası Türkiye burası Ankara normal diyeceksiniz. Simdi mülkü alan kişi kiraları ödeyemediğimiz gerekçesi ile Zenger Paşa konağını Büyükşehir belediyesi ne sattı Büyükşehir belediyesi de bize tahliye kararı gönderdi.

Bizde mecburen burayı boşaltacağız tabi büyük balık küçük balığı yer.

Soruyorum size 10 gün sonra Zenger Paşa konağı diye bir yer kalmayacak ve bu işin sorumlusu 6 yıl restorasyonu bitirmeyip konağı satın alan Ankara Büyükşehir Belediyesidir.

Bizi bu hale getirenleri Allah’a havale ediyorum.

Saygılar.”

Değerli okurlar restorasyon 6 yıl sürer mi? Sürer ise oralardaki işletmeler müşteri bulabilirler mi? 6 yıl sürerse bir restorasyon işte sonuç böyle olur. Çok yazık.

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