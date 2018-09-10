Zeka araştırmasının sonuçları şaşırttı

İstanbul’da 672 çocuk ile yüz yüze görüşülerek yapılan “Zeka Seviyesine Etki Eden Faktörler” araştırmasının sonuçları açıklandı.

2 yılda tamamlanan çalışma çarpıcı tespitler içeriyor.

TÜM Üstün Zekalılar Derneği (TÜZDER) Başkanı Tunahan Coşkun tarafından yapılan araştırmada, eğitim uzmanları ve psikologlardan oluşan 20 kişilik ekip 672 çocuğun her biriyle yaklaşık 1 buçuk saat yüz yüze görüştü. 2 yıl süren çalışma, anne babanın eğitim durumu, çocuğun gittiği okulun türü, kardeş sayısı ve sırası, yaşadığı ilçe ve bölge gibi birçok farklı etkenin zeka puanı üzerindeki etkilerini belirledi. İlk kez bu kadar geniş çaplı bir araştırmaya imza attıklarını altını çizen TÜZDER Başkanı Tunahan Coşkun, “Yüzde 33’ünün kız, 67’sinin erkeklerden oluştuğu çocuklara Stanford-Binet gibi uluslararası geçerliliği olan testler uyguladık. Yaptığımız bilimsel bir çalışmaydı. Sonuçları hem ulusal hem uluslararası mecralarda yayınlanacak” dedi.

Araştırmada zekayı etkileyen 10 faktörü mercek altına aldıklarını anlatan Tunahan Coşkun, çocuğun sınıf seviyesi arttıkça zeka seviyesinin düştüğünü açıkladı. Anaokulundan 8’inci sınıfa kadar çocuğun IQ düzeyini incelediklerini aktaran Coşkun, “Çocukların maalesef sınıf seviyeleri arttıkça zeka puanlarında yani IQ’larında bir düşüş gözlemledik. Bunun nedeni de standart bir eğitimin uygulanması, müfredatın her yerde sabit olması, çok fazla farklılaştırmanın olmaması olabilir. Bu nedenlerin IQ’da yaklaşık 5 puanlık bir düşüşe neden olduğunu gördük” dedi.