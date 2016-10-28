Zaza Enden kızı için basketbola geri döndü

Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alan Fenerbahçe ve milli takımın eski oyuncularından Zaza Enden, 10 yıllık aranın ardından 4 yaşındaki kızı Alara’ya miras bırakabilmek için basketbola geri döndüğünü söyledi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde yer alan Yalovaspor’un başında ilk antrenörlük deneyimini yaşayacak olan Enden, Türk basketboluna katkı sağlamak istediğini ifade etti.

Yeniden basketbola dönüş kararı almasındaki amacının 4 yaşındaki kızı Alara’ya miras bırakmak olduğunu belirten Zaza Enden, “10 sene geçti aradan. Ben geçen seneden beri bir çalışma içerisindeyim. Geçen sene Yalovaspor için bir altyapı kurmayı düşündük. Takımı Bölgesel Ligde oynatmak istedik. Bunun çalışması kısa süre içerisinde olmayacağı için bütün yıl boyunca altyapı çalışması yaptık. Bölgesel Lige yönelik hazırlıklarımızı tamamladık ve 20 gün sonra takım sahada olacak. Ben basketboldan 10 yıl koptum.

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Basketbola dönmemin tek sebebi ise 4 yaşındaki kızım. Tamamen ona bir miras bırakmak. Ben Fenerbahçe’de basketbol oynadığım dönemlerde evli değildim ve çocuğum yoktu.

Dolayısıyla maçlarımı çocuğuma seyrettiremedim. Ama artık 4 yaşında bir kızım var. Önümüzdeki yıllarda ona basketbolu sevdirmek istiyorum. Basketbolun bir taraftarı olması ve sporcu kimliği taşıması için ona bırakabileceğim en güzel miras olduğunu düşünüyorum. Ona baban ne iş yapıyor diye sordukları zaman, babam eski bir basketbolcu ve antrenör demesini istiyorum” dedi.

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