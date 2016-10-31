Zayıflamak için yediği ekmeği üretti

AYDIN’ın Nazilli İlçesi’nde oturan ve fazla kiloları nedeniyle çok sevdiği sporları yapamayan 42 yaşındaki Hüseyin Pişken, zayıflamak için başvurduğu Endokrinoloji Uzmanı Dr. Fatma Banu Öztürk’ün tavsiyesi üzerine yemesi gereken ekmeği bulmakta zorlanınca, kendisine ait fırında aynı ekmeği üretti. 120 kilodan 92 kiloya düşen Pişken, “Ürettiğim ekmeğe büyük marketler talip oldu” dedi.

Nazilli’de oturan evli, 3 çocuk babası Hüseyin Pişken, büyük marketlere sipariş üzerine ürettiği ekmek ile Nazilli’de bir ilki gerçekleştirdi. Pişken’in ürettiği çavdarlı, karışık tahıllı, kepekli, yulaflı, arpalı ve ekşi mayalı ekmeği üretmeye başlaması ise, zayıflamak için gittiği Endokrinoloji Uzmanı Dr. Fatma Banu Öztürk’ün tavsiyesiyle oldu. 1925 yılında dedesinin başladığı fırıncılık mesleğini, önce babasının sonra da kendisinin devam ettirdiğini söyleyen Hüseyin Pişken, şöyle dedi:

“Adrenali çok seven bir kişiyim. Off Road yarışlarına katılıyorum, yamaç paraşütü yapmayı çok seviyorum. Ancak, 95 kilonun üzerinde olanların uçmalarına izin vermiyorlar. Arkadaşlarımızla bir program için Çin’e gittik. Orada bizi misafir eden organizatörler bir etkinliğe götürdü. Götürdükleri etkinlikte bizi karşılayanlar, gösteri yapmaya gelen sumo güreşçileri olduğumuzu sandı. O gün yaşananlar çok zoruma gitti ve zayıflamaya karar verdim.”

120 KİLODAN 92’YE DÜŞTÜ

Zayıflamak için Endokrinoloji Uzmanı Dr. Fatma Banu Öztürk ile iletişime geçen Pişken, doktorun tüm tavsiyelerini ve kendisine verdiği programı uygulamaya başladı. Doktorun kendisine tavsiye ettiği ekmeği bulamadığını söyleyen Pişken, şöyle dedi:

“Çavdarlı, karışık tahıllı, kepekli, yulaflı, arpalı ve ekşi mayalı ekmek bulmak çok zor. Fırın işlettiğim için kendim yapabileceğimi düşündüm. Çok eskiden anneannemden ekşi mayalı ekmek yapıldığını duyardım. Gittiğim yurt içi ve yurt dışı fuarlarda tanıştığım ustalardan bunu yapmayı öğrendim ve yaptım. Yaptığım ekmeği de doktorum Banu Hanım’a hediye olarak götürüp, kendimin yaptığını söyledim. Banu Hanım, ekmeğin fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaşmış. Bir anda büyük marketlerden, diyabet hastalarından ve hastanelerden siparişler gelmeye başladı. Şimdi sipariş üzerine iki farklı gramajda bu ekmeği üretiyorum. Nazilli’de standardın dışına çıktık, işlerimiz de daha çok açıldı” diye konuştu.

Zayıflamak için üretmeye başladığı ekmek, kazanç kapısı olan Hüseyin Pişken, 120 kilodan 92 kiloya düştüğünü ve çok sevdiği yamaç paraşütü sporunu yapabildiğini belirtti. Pişken, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Eskiden yapamadığım veya yapmakta zorlandığım her şeyi yapabiliyorum.”

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