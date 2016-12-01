Zarrab’ın davası Ekim 2017’ye ertelendi

Kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamaları ile hakkında 75 yıl hapis cezası istemiyle New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın yargılanma süreci 16 Ekim 2017’ye ertelendi.

New York’un Manhattan semtinde kalmakta olduğu cezaevinden tünel bağlantısı ile mahkemeye getirilen Zarrab’ın davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Zarrab’ın yargılandığı dava, yaklaşık 11 ay sonrasına, 16 Ekim 2017 tarihine ertelendi.

SORULACAK SORULAR ÜZERİNE UZLAŞILDI

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yaklaşık iki saat süren duruşmada iddia makamı ve savunma makamı, sanık Zarrab’a hangi soruların sorulacağı konusunda uzlaşma sağladı.

Daha önce iddia makamı tarafından sorulması için önerilen, ‘ABD hükümetiyle uzlaşacak mısınız?’, ‘Suçunuzu kabul edecek misiniz?’ gibi sorular, sağlanan uzlaşma üzerine Zarrab’ a sorulmadı.

Zarrab, avukatlarının davada adı geçen bankacılık firmalarının da temsilcisi olduğunu bildiğini ifade etti. Duruşmada, Zarrab’ın avukatlarıyla arasında çıkar çatışması iddialarıyla ilgili sorular da yanıtlandı.

Yargıç Berman, Zarrab’ın avukatlarının çıkar çatışmasında olduğu iddialarıyla ilgili, avukatların temsilciliğini yaptığı 6 finans kuruluşundan çıkar çatışması olmadığına ilişkin belge istedi.

Yargıç Berman, Zarrab’ın cep telefonundan FBI tarafından edilen bilgilerin kanıt olup olmayacağı ve iddia makamının Zarrab’ın avukatlarının çıkar çatışma iddiasıyla davadan azledilmesi talebiyle ilgili yeni duruşmanın 14 – 15 Aralıkta yapılmasına karar verdi. Yeni duruşma öncesinde savunma ve iddia makamından bazı yeni belgeler istedi.

New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut, “ABD’de yaşanan, siyasi iklim değişikliği. Başkanın değişmesi savunma makamını bir çeşit siyasi beklentiler içerisine sokmuş olabilir” dedi.

Duruşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akbulut, davanın seyrinin değiştiğini belirtti. Akbulut, “Bu duruşmada Zarrab’ın avukatlarının Türkiye’ye gidip bazı tanıkların ifadelerini başvurduğunu öğrendik.

Aynı yola iddia makamı da başvurabilir” diye konuştu. Yargılanma sürecinin yaklaşık 11 ay sonraya ertelenmesini sürpriz olarak niteleyen Akbulut, “Bunu talep eden de savunma, normalde savunmanın duruşmanın bir an önce sonlandırılmasını istemesi gerekirken, hakim de bu doğrultuda hareket ederek 16 Ekim tarihini belirledi” dedi.

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