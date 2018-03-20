Sonsöz ailesi olarak daha önce gazetemizde yer verdiğimiz, gün geçtikçe Ankara’nın en popüler yeri olmaya aday olan Zarafet Restorant’ı yerinde gittik gördük.

Restoranda her ayın 19’unda Çoruma ait olan ve o tarihe özel İskilip Dolması servis ediliyor. Zarafet restoranda müşterileri sıcak bir ortam bekliyor.

İşletmecisinden, servis yapan kişilere kadar herkes güler yüzlü. Zarafet Restoran bulunduğu konum ile Ankara’nın merkezinde bulunuyor.

Restoran içi ise tamamen işletme sahiplerinin kendi hayal güçleriyle dekor edilmiş.

Restoranda bulunan bahçe ise gelen müşteriler için güzel bir hava katıyor. Müşteriler yemeklerini yerken canlı müzik ise eşlik ediyor. Restoranda çocuklar unutulmamış ve oyun alanı oluşturulmuş.

Sonsöz ailesi olarak bizlerde hem mekan’dan hemde yemeklerden çok hoşnut kaldık…

Sonsöz Gazetesi Zarafet keyfi 1 - 7

Yaz Aylarında Bahçe keyfine doyum olmaz…

Gelelim İskilip Dolmasına

İskilip Dolması Çoruma ait alan yöresel bir yemek. Dolma denince insanın aklına dolma geliyor ama gerçektende dolma değil. Pilav üstü et. Bu yemeğin önemi 12 saat kazanda etin pişmesinden kaynaklanıyor ve lezzetini de oradan alıyor. Özel bakır kazanlarda pişirilen yemek servis edilmeden önce duası okunur. Pilavında kullanılan pirinç bile farklıdır. İri ve yuvarlak daneli türü pirinçtir.Büyük kazanlarda en az 8 saat odun ateşinde pişirilen pilav üzerine bolca et konularak sofraya gelir.

İskilip Dolması Tarifi

Gereken Malzemeler

İki kilo pirinç

1.5 kilo et

500 gram tereyağı

5 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

15 su bardağı su

5 tane kuru soğan

Yapılışı: Öncelikle pirinçlerimizi tuzlu suda yarım saat beklettikten sonra yıkayıp süzelim. Sonra tenceremizin içine tereyağını koyup 3 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiberle birlikte pirinçlerimizi ilave edelim. 5 dakika kadar kavuralım. Üzerine 1 su bardağı su ilave ederek tencerenin kapağını kapatıp dinlenmesi için bir kenarda bekletelim. Mesela 30 dakika kadar daha sonra etimizi yağ ile kızartalım. Soğanlarımızı incecik doğrayarak tenceremizin içine ekleyelim. Birkaç kez karıştırarak tuz ve karabiberi ilave edelim. Kalan sıcak suyun da içine dökelim. Etimiz kaynamaya başladıktan sonra üzerine temiz bir tepsi yerleştirelim. Pirinçlerimizi temiz bir torbaya koyarak tepsinin üzerine koyalım. Kapalı olan tenceremiz kapak kenarları hamurla sıvayalım. Bir parmak kadar delikler açalım. Kısık ateşte 4 saat pişirelim. Sıcak olarak servis edelim.

Zarafet Restoran Subayevleri’nde polis karakolu karşısında yaklaşık 6 ay önce Serkan Keleş ve Kazım Sonel İmal ortaklığıyla açıldı.

Zarafet Restoran – Steak, grill, cafe

Kavacık Mah. Şehit Makbule sk. No:5

Kavacık Polis Karakolu karşısı

Subayevleri -ANKARA

Tel: 0312-3188585