Yurt dışındaki ünlü program Love Island’da yarışan 21 yaşındaki genç yarışmacı Zara McDermott’un çıplak görüntüleri internete sızdı

Aşk Adası yarışmacısı Zara McDermott isimli 21 yaşındaki yarışmacının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Yarışmadayken çıplak görüntüleri hızla yayılan Zara McDermott, olaylardan bir haber programda böy göstermeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Çıplak resimleri ve erotik videoları Whatsapp’a sızdırılan Zara McDermott, yarışma kuralları gereğince dışarıda yaşananlardan habersiz hayatını sürdürmek durumunda. Aileye yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre ise, Zara’nın ortaya çıkan görüntüleri aile fetlerini büyük şoka sokmuş ve hayal kırıklığına uğratmış. Sanal alemde olay yaratan ve Zara’nın fanlarını etkileyen bu duruma genç yarışmacının ne tepki vereceği de merak konusu oldu.