Zamanın sarkacında Burhan Uygur, İKÜSAG’da

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2016-2017 sanat sezonunun ikinci sergisinde, usta sanatçı Burhan Uygur’un eserlerini ağırlıyor.

2 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluşacak olan “Zamanın Sarkacındaki Adam” adlı resim sergisi, 23 Kasım’a kadar açık kalacak.

Yaklaşık 20 eserin yer alacağı “Zamanın Sarkacındaki Adam” adlı sergide, 1992 yılında aramızdan ayrılan Ressam Burhan Uygur’un sanatçı kişiliğini yansıtan belgesel bir içerik de sunulacak.

BURHAN UYGUR TÜRK RESMİNDE BEYAZ RENGİ OLABİLDİĞİNCE VURGU VE TONDA KULLANAN ENDER SANATÇILARDAN

Şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan, dönemin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde daha öğrencilik yıllarında tasarım gücü ile hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun dikkatini çeken Burhan Uygur’un yapıtlarında, konu ve üslup birbirini tamamlayan iki öğe niteliği taşıyor.

“Resimlerim bana hayat verir, ben de resimlerime hayatımı veririm” diyen Uygur, Türk resminde beyaz rengi olabildiğince vurgu ve tonda kullanan ender sanatçılardan biri olma özelliğine sahip.

Ayrıca sanat hayatı boyunca Klee, Bonnard ve Ensor gibi isimlerden etkilendi, ancak bu etkileri kendi sanatçı kimliğinde özümsemeyi ve özgün bir üslup yakalamayı başardı.

1950’lerde soyut resimdeki gelişmelerle, Türk resminde figüratif eğitimler ivme kaybetmiş olsa da Burhan Uygur’un da aktif bir sanatçı kimlik olarak sanat ortamında kendini gösterdiği 1960’larda yeniden figüratif resme yönelme süreci başladı.

70’li yılları 80’li yıllara bağlayan süreç içinde birçok değerli esere imza atan Uygur, bunları pek çok ödülle taçlandırdı.

Bunlardan bazıları;1968 Çağdaş Ressamlar Cemiyeti “Yılın Genç Ressamı” ödülü,1976’da İstanbul Festivali kapsamında Arkeoloji Müzesi’nin düzenlediği yarışma sonucu, İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin açık hava sergisinde bir ödül ve mansiyon, 1978’de Sedat Simavi Vakfı Güzel Sanatlar Dalı Ödülü, 1983 Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Derneği Mansiyon Ödülü.

1989 yılında beyin kanaması geçirdikten sonra kendine gelir gelmez, kâğıt ve boya isteyen sanatçı, normal yaşamını sürdürürken; 1992’de direksiyon başında ikinci kez geçirdiği beyin kanaması sonucu arkasında yüzlerce özgün yapıt bırakarak yaşamını yitirdi.

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