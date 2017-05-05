D&R sevilen kitapların yazarları ile okurlarını buluşturmaya devam ediyor. 6 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te, oyuncu Zafer Algöz ile senarist, yazar ve oyuncu Can Yılmaz D&R Suadiye’de, senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir ise D&R Kanyon’da okurlarıyla buluşup, kitaplarını imzalayacak.

Zafer Algöz; Kemal Sunal’dan Sadri Alışık’a, Öztürk Serengil’den Fatma Girik’e, Erkan Can’dan Cem Yılmaz’a pek çok sanatçıyla setlerde, sahnede ve dost meclislerinde yaşadıklarını anlattığı ‘Haşırt Dı Bilekbord’ isimli kitabını, Can Yılmaz ise ikinci kitabı ‘Yap Bi Babalık’ı D&R Suadiye’de imzalayacak.

Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Kardeş Payı ve İşler Güçler gibi dizi ve filmlerin senarist ve yönetmeni Selçuk Aydemir ise, 15 yaşındaki bir ergenin gözünden ilk aşkları, arkadaşlıkları, hayalleri, aileyi ve mahalle yaşamını anlattığı kitabı ‘Liseden Arkadaşlar’ kitabının imza gününde kitapseverlerle bir araya gelecek. Yeni kitabında okurlarını lise yıllarına götüren Aydemir, D&R Kanyon’da kitabını imzalayacak.

Selçuk Aydemir, 13 Mayıs Cumartesi günü D&R Suadiye’de, 20 Mayıs Cumartesi günü D&R Marmara Forum’da saat 15.00’teki imza günü etkinliklerinde okurlarıyla buluşacak.

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