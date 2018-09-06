Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192. yıl dönümü münasebetiyle Zabıtalar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, Ankara zabıta Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Ankara İlçe zabıta Müdürleri ve zabıta personelleri Başkan Ercan ile bir araya geldi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Zabıta Haftası” nedeniyle Ankara Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, Ankara zabıta Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Ankara İlçe zabıta Müdürleri ve zabıta personellerini makamında ağırladı. Başkan Ercan zabıta personeli ile tek tek tokalaşarak, haftalarını kutladı.

ZABITALAR BAŞKAN ERCAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Halk ile iç içe olan zabıtanın belediyenin aynası olduğunu söyleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan zabıta çalışanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi. Başkan Ercan “Zabıtalarımız esnaf ve vatandaşlarımızın hakkını koruyarak son derece özverili çalışmalar yürütüyor. Siz değerli Zabıtalarımızın Zabıta haftası ve zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel de çiçek takdim ederek Başkan Ercan’a teşekkür etti. Daha sonra zabıta personeliyle hatıra fotoğrafı çekildi.