Zabıtadan, oto galerilere denetime devam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehir içinde 2.el oto satışı yapan galerilerin iş yeri önüne veya kaldırım üzerine araç park etmelerini engellemeye yönelik denetimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası koordinesinde gerçekleştirilen denetimler, oto galerilerin yoğun olduğu Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Mamak ilçelerinde sürdürüldü.

Oto galerilerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman Karabudak, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde daha önce alınan kararla, Ankara’nın çeşitli semtlerinde bulunan söz konusu galerilerin taşınmaları yönünde 1 Mart 2016 tarihine kadar süre verildiğini hatırlattı. Karabudak, “Süre sonunda taşınmayan galerilerin iş yeri önü, kaldırım üstü veya yol kenarına park ettikleri araçlar çekilerek, gerekli cezai işlemler yapılıyor” dedi.

Abdurrahman Karabudak, Ankara Valiliği’nin talebiyle şehir içinde faaliyet gösteren ve 2. El oto alım satımı yapan galerilere, Büyükşehir Zabıtası Koordinesinde, ilçe zabıta müdürlükleriyle ve emniyet güçleriyle ortaklaşa çalışma yapılarak, gerekli cezai işlem uygulandığını söyledi.

2. El oto alım satımı yapan bazı galerilerin emlakçı, sigortacı, araba kiralama gibi başka alanlar adı altında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Karabudak, “1 Mart 2016 tarihinden itibaren Eylül 2016 sonuna kadar, 2. el oto galeri veya başka isimler altında faaliyet sürdüren toplam 664 işyerinin 308 tanesi taşındı. Diğer bazı iş yerleri ise iş kolunu değiştirdi ve bu sayede taşınma oranı yüzde 70’leri buldu. Diğer esnaf arkadaşların durumları, hukuki zeminde devam eden mahkemeler nedeniyle beklemeye alınarak, takip ediliyor” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...