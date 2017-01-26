Zabıta’dan, öğrenciler arası karikatür yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, “tüketici hakları” bilincinin geliştirilmesi amacıyla ortaokul ve lise öğrencileri arasında karikatür yarışması düzenlenecek.

Eğitim çağındaki çocukları ve gençleri tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmayla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak ile İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı arasında protokol imzalandı.

Yarışma hakkında bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Karabudak, “Tüketici bilincinin oluşmasının, eğitime de destek vereceği öngörüsü ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizin de aldığı karar doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaokul ve lise öğrencileri arasında ayrı ayrı ‘karikatür yarışması’ düzenliyoruz. Yarışma çerçevesinde 1 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında öğrencilerimizden, yaptıkları eserleri alacağız.

Daha sonra da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte oluşturduğumuz seçici kurulumuzun değerlendirmesinin ardından, dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler vereceğimiz bir tören düzenleyeceğiz” dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BARDAKÇI: “YARIŞMA YARARLI OLACAK”

İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı da günlük hayatta zaman zaman üretici ile tüketici arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandığına dikkat çekerek, öğrencilerin büyüdükleri zaman hem üretici hem tüketici olacaklarını hatırlattı. Bardakçı, yarışmanın, hakların erken yaşta öğrenilmesi ve bilinçlendirilmesi anlamında güzel bir çalışma olacağını kaydetti.

Seçici Kurul tarafından belirlenen birincilere diz üstü bilgisayar, ikincilere tablet bilgisayar, üçüncülere fotoğraf makinesi, dördüncü ve beşinci gelen öğrencilere de mp4 müzik çalar hediye edilecek.

ESERLER NEREYE TESLİM EDİLECEK?

Karikatür yarışmasına öğrenciler, doldurup imzaladıkları fotoğraflı başvuru formu ve 35×50 formatındaki eserin aslı (orijinali) ile katılabilecekler. Öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi http://www.ankara.bel.tr adresinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın “https://www.facebook.com/abbzabita” ve “https://twitter.com/abbzabita” sosyal medya adreslerinden, başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşabilecekler.

Öğrencilerin, karikatürlerini, 1 Şubat – 11 Mart arasında, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, “Hanımeli Sokak No: 9 – 06420 Sıhhıye /Ankara” adresindeki yarışma sekretaryasına, elden, posta veya kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor.

Öğrenciler, ayrıca yarışmayla ilgili (0 312) 507 41 69 – 231 79 84 no’lu telefonlardan da bilgi alabilecekler.

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