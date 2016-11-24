Zabıta Teşkilatı Etimesgut’ta buluştu

Büyükşehir belediyeleri zabıta daire başkanları ve il belediyeleri zabıta müdürlerinin katıldığı 1. Zabıta Çalıştayı Ankara’da yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen çalıştay, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in evsahipliğinde gerçekleşen akşam yemeği ile sona erdi.

Toplantıda konuşan Başkan Demirel, “Zabıta teşkilatı yerel yönetimin halka açılan yüzüdür” değerlendirmesinde bulunarak, “Mesleğin sıkıntıları olabilir ve zor bir görev yaptığımız doğrudur.

Buna rağmen, bizler halkın makamını, imkanını ve zamanını kullanan yerel yöneticiler olarak, halkımıza her zaman güler yüzle ve ilgiyle hizmet sunmakla mükellefiz” dedi.

Başkan Demirel, yerel yönetimlerde zabıtanın önemli bir görev ve sorumluğu olduğuna dikkat çekerek, “Zabıta, yerel yönetimlerin halka açılan yüzüdür. Biliyorum zor bir göreviniz var. Yasa ve yönetmelikleri uygularken vatandaşla çoğu zaman karşı karşıya geliyorsunuz. Sıkıntılar yaşıyorsunuz, ancak güleryüzü elden bırakmayın. Güleryüzünüzle yasa ve yönetmelikleri uygulayın, görevinizi en iyi şekilde yerine getirin. Unutmayın ki hepimiz hizmetle mükellefiz. Halkımızın yaşam standartlarını ve hizmet kalitesini yükseltmekle görevliyiz. Eğer bunu başarabiliyorsak görevimizi layıkıyla yapıyoruz demektir ” dedi.

SORUNLAR TARTIŞILDI

Programda Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak tarafından Başkan Demirel’e teşekkür plaketi takdim edildi. 3 gün süren 1. Zabıta Çalıştayı’nda ‘Zabıtanın Gelecek Vizyonu’, ‘Zabıtanın Görev Alanı ve Koordinasyon’, ‘Zabıta ve Denetim Yetkisi’ ile ‘Zabıta Teşkilatında İstihdam ve Eğitim’ gibi konular, ana başlıklar halinde ele alındı.

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