Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Halk sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, zabıta ekiplerinin 7/24 esasına göre sürekli olarak görev başında olduğunu söyledi.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri gıda satışı yapılan işletmeler başta olmak üzere ilçe genelinde denetimler yapıyor. Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, işyerlerinin genel temizliği, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satılan ürünlerin orijinalliği başta olmak üzere tüm konularda iş yerlerini denetliyor. Yapılan denetimlerde eksiklik ya da kusur tespit edilen işyerlerine gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Bu kapsamda söz konusu işyerlerinin en kısa sürede eksikliklerini gidererek çalışmalarına devam etmesi sağlanıyor.

Halk sağlığı önceliğimiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüğünü söyledi. Vatandaşların aldıkları gıdaları gönül rahatlığıyla tüketmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

“Zabıtamız 7/24 esasına göre görev başında. Bazı işyerlerinin denetimi özel bir önem taşıyor. Denetimlerdeki amacımız vatandaşın alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz. Kahramankazan’da halkımızın bu anlamda bize güvenmelerini gördükleri veya yaşadıkları çarpıklıkları bize hemen iletmelerini rica ediyoruz.”