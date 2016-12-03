YYÜ, Türk aşireti Küresünnileri araştıracak

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni ziyaret eden Küresünniler Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin talebi üzerine Üniversite Rektörü Peyami Battal, Van’da yaşayan Türk Aşireti Küresünnilerin araştırılması ve bunun kitap haline getirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Yaklaşık 100 yıl önce İran’ın batı Azerbaycan bölgesinden göç ederek Van ve çevresine yerleşen Türk Aşireti Küresünniler, YYÜ’nün araştırma konusu oluyor. Konuyla ilgili bilgi veren Küresünniler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Atacan, bu çalışmanın aşiretleri açısından çok büyük bir önem taşıdığını söyledi. Tarih ve kültürleri bakımından Van’ın önemli bir temel taşı olduklarını belirten Atacan şöyle dedi:

“Rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal’ı ziyaretimiz esnasında düşüncemizi sunduk. Van’da 100 yıldan beridir varlığını sürdüren ve nüfusu 100 binin üzerinde olan Türk Aşireti Küresünnilerin bugüne kadar tarih ve kültürleri bakımından araştırılmadığını, bunun artık ortaya konması gerektiğini söyledik. Hocamız da Küresünnilerin bölgedeki önemine değinerek öneriyi en kısa sürede hayata geçireceklerini ifade etti. Sayın Battal, Küresünniler ile birlikte diğer aşiretlerinde aslında araştırılması gerektiğini ve oluşturdukları güzel yaşam birlikteliklerinin işlenmesini sağlayacaklarını aktardı. Hizmetleri ile güzel bir üniversite kazandıran rektörümüz, küresünniler hakkında yapılacak araştırmaların ardından bu bilgileri kitap haline getireceklerini belirtti. Bu topluluğumuz açısından hem sevindirici hem de tarihi bir olaydır.”

Küresünniler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Battal’a el yapımı hazırlanan şilt verip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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