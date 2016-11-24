Yüzde 94 engelli Ahmet ikinci filmine imza attı

ANTALYA’da oturan yüzde 94 engelli 26 yaşındaki Ahmet Ortaarmutçu, izlediği filmlerde engelli rollerini gerçek engellilerin oynamadığını görünce, başldığı sinema hayatında ikinci filmine imza attı.

Burnuyla klavye, ayaklarıyla maus kullanarak bilgisayarda senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı kısa filmin ardından Ahmet Ortaarmutçu, ikinci kısa bir filmde de başrol oynadı. İki günlük bebekken havale geçiren ve spastik engelli tanısı konulan yüzde 94 engelli Ahmet Ortaarmutçu, hayata sıkı sıkıya tutundu. ‘Okuyamaz’ denilen Ahmet Ortaarmutçu, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu, şimdi de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitim hayatını sürdürüyor.

FİLMLERDE GERÇEK ENGELLİLER OYNAMAYINCA

İzlediği filmlerde gerçek engellilerin oynamadığını fark edince kısa film çekmeye karar veren Ahmet Ortaarmutçu, kendi hayatından esinlenerek senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı ‘Öyle Bir İste ki’ filmini çekti. Sinemanın gücünü fark eden Ahmet Ortaarmutçu, uzun metraj film çekmek için de kolları sıvadı. Sinema sektöründe birçok isimle iletişime geçen Ahmet Ortaarmutçu, istediğini uzun süre elde edemedi. Ancak yılmayan Ortaarmutçu’ya destek İstanbul’dan geldi.

Kendi yazıp oynadığı ilk filmi ‘Öyle Bir İste Ki’nin 4 gösterim yaptığını hatırlatan Ortaarmutçu,

“Senaryom profesyonel bir senaristin elinden geçseydi çok daha fazla tutulurdu. Hep bir destek arayışına girdim. Yönetmenim Emre Aytekin ve ben film yapmış olmak için film çekmek istemiyorduk. Film sektöründe ve medyada birçok kişiyle yazışa yazışa senarist Eren Bozkurt’a denk geldim” diye konuştu.

İKİNCİ FİLMİN ADI ‘BURUN’

Kendi yazılarını senarist Eren Bozkurt’a gönderen Ortaarmutçu, Bozkurt’un 4 ay sonra kendisine orijinal bir senaryo gönderdiğini görünce mutluluktan havaya uçtu. Çok heyecanlandığını dile getiren Ortaarmutçu, ilk filminin yönetmenliğini yapan Emre Aytekin’le ikinci filmi çekmeye karar verdi. Yeditepe Üniversitesi’nde metin yazarlığı ve sosyal medya uzmanlığı da yapan senarist Eren Bozkurt, Yeditepe Üniversitesi ile Renk Prodüksiyon’un desteğini alarak Ahmet Ortaarmutçu’nun hayali olan filmi çekmelerine yardımcı oldu. ‘Burun’ adlı film yakın zamanda izleyici ile buluşacak.

AMACI ENGELLİLERİN DÜNYASINA DOKUNMAK

Ahmet Ortaarmutçu,

“Tek hedefim filmlerde oynamak. Beni orada gören bir engelli annesinin ya da babasının, bir engellinin neler hissedebileceğini, nasıl gurur duyup hayat bulup cesaretleneceğini düşünebiliyor musunuz? Orada verilecek mesajlarla toplumun bilinçlenecek. Gerçek bir engelli olarak tüm engellilerin ve engelli yakınlarının dünyasına dokunmak amacındayım” dedi.

DESTEK İSTANBUL’DAN GELDİ

Filmin yönetmeni Emre Aytekin de Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ile mezunlarından oluşan genç ve yetenekli bir ekiple çalıştıklarını söyledi. 3 gün süren çekimleri Kumluca ve Demre’de gerçekleştirdiklerini kaydeden Aytekin, “Filmde Ahmet’in internetten aşık olduğu kızdan karşılık bulamaması filmin sonunda tatlıya bağlanarak, esprili bir dille anlatılıyor. Filmin sonunda ise çok özel bir bitiriş mesajı bulunuyor” dedi.

YETENEKLİ BİR OYUNCU

Ahmet’in gerçek engellilerin filmlerde ve dizilerde rol alması gerektiğini anlattığını vurgulayan Aytekin, “Ahmet, verdiğimiz duyguları çok başarılı biçimde kameraya yansıtabiliyor. Çok duygusal ve yetenekli bir oyuncu. Her oyuncu gibi onun da rolüne hazırlanması ve konsantre olabilmesi için bir takım sırları var” diye konuştu.

SPONSORU PATRONU

Filmin mali boyutunda ise Ahmet Ortaarmutçu’in patronu Sami Altıntaş devreye girdi. Sami Altıntaş, iş teklifinde bulunduğu Ahmet Ortaarmutçu’ya göre şirketi dizayn ettirdi. Altıntaş, film için gerekli olan mekanları ayarladı. Film ekibi için kendi aracını veren Altıntaş, Ahmet Ortaarmutçu’ya her alanda destek vermeye devam ediyor.

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