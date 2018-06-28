Ak Parti’nin oylarında geçen seçime göre düşüş yaşanmasının bana göre 10 temel nedeni var:

1) Mutfaktaki enflasyon TÜİK’in açıkladığı rakamların çok üstünde seyrettiği ve yüzde 30’a dayandığı için dar ve orta gelirli ailelerin yaşam standartlarında düşme yaşandı. Bu durum oy tercihinde etkili oldu.

2) 3.5 milyon Suriyelinin 81 il’e düzensiz biçimde dağılması ve başta güvenlik olmak üzere çeşitli sorunlara neden olmaları seçmeni rahatsız etti, bir kısım oyların Suriyelileri ülkelerine göndereceğini vaat eden partilere gitmesine yol açtı.

3) Çok sayıda il ve ilçe örgütü iktidar olmanın rehaveti içine girdi, “Halk Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor, nasıl olsa istediğimiz oy oranını buluruz” anlayışıyla yeterince çalışmadı.

4) Muhalefet partilerinin dile getirdiği yolsuzluk, usulsüzlük ve torpil iddiaları kimi partilileri üzdü, uyarı amaçlı olarak yıllarca oy verdiği partisine oy vermedi.

5) Eğitim sisteminde sık sık yapılan değişiklikler özellikle çocukları eğitim yaşamında olan ailelerde tepki yarattı.

6) AVM’lerin ve zincir mağazaların çığ gibi büyümesi küçük esnafı zor durumda bıraktı, bu yüzden dükkanlarına kilit vurmak zorunda kalanlar iktidara ders vermek istedi.

7) Olağanüstü Hal yetkisine dayanarak girişilen bazı operasyonlar ve tutuklama işlemlerinde haksızlık yapıldığına, hukukun temel ilkelerine uyulmadığına inananlar yeni arayışlara girişti.

8) Seçim kampanyasında eski kampanyalardaki gibi büyük, heyecan yaratıcı projeler seslendirilemedi, yatırımların artacağı, işsizliğin azaltılacağı konusunda umut yaratılamadı, özellikle genç seçmene yeterince ulaşılamadı.

9) Neredeyse tüm komşularla sorunlar yaşanması, Avrupa Birliği hedefinden uzaklaşılması da bazı seçmenleri partiden kopardı.

10) Muhalefet sözcülerinin “Türkiye diktatörlüğe gidiyor” ve Batı basınının “Erdoğan sultan olmak istiyor” söylemleri bir kısım seçmeni korkuttu.