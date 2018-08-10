ÜNİVERSİTEYE girmeye hak kazanan öğrencilere eğitim alacakları okulu iyi araştırmaları tavsiyesinde bulunan İZÜ Öğretim Üyesi Yusuf Kaplan, “Üniversitenin amacı ülkenin önünü açacak, öğrencinin dünya çapında atılım yapmasını sağlayacak, bilim ve sanatta öncü kuşaklar yetiştirmektir” dedi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite adayı öğrenciler aldıkları puanlar doğrultusunda okul araştırmaya başladılar. Uzun bir çalışma döneminin ardından hayallerindeki üniversiteye ve bölüme girmek için emek veren öğrenciler, tercih danışmanlarına başvurdu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin (İZÜ) Halkalı Kampüsü de aday öğrencilerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği tercih merkezlerinden biri oldu. Rehberlik Uzmanları burada öğrencileri dinleyerek hayallerindeki üniversiteyi seçmelerine destek oluyor. Tercih sürecinin bitmesine bir hafta kala öğrencilere önemli uyarılarda bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Kaplan, “Üniversitenin amacı, ülkenin önünü açacak öğrencinin ise dünya çapında açılmasını, atılım yapılmasını sağlayacak, bilimin, sanatın bütün alanlarında öncü kuşaklar yetiştirmektir. Ben yeni Mevlanalar, Gazaliler, Sinanlar, Itriler yetiştiremeyeceksem o zaman vazifemi yapamıyorum demektir” diye konuştu.

“ÖNCÜ İSİMLERİ TAKİP ETMELİLER”

Öğrencilerin dünya çapında siyasette, felsefede, edebiyatta etkin olacakları bir eğitim almalarının gerekliliğine dikkat çeken Yusuf Kaplan, “Öğrenciler, ‘Ben ne yapabilirim, bu atılımı nerede gerçekleştirebilirim’ diye kendilerine sormalı ve üniversiteleri o şekilde incelemeliler. Bazı öncü, parlak isimleri takip etmeliler çünkü, asıl dünya çapındaki işler öncü isimlerin dizinin dibine oturarak gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“BİR ÖĞRENCİ KENDİ DİLİNİ İYİ ÖĞRENMELİ”

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde en az 3 dil öğrettiklerinin altını çizen Kaplan, “İngilizce, Arapça, Türkçe, Osmanlı Türkçesi öğretiliyor. Bu basit bir şey değil. Yani bir öğrenci matematik yapacaksa kesinlikle Arapça öğrenirse zihni açılacaktır. İngilizce olmadan olmaz İngilizcesiz dünyanın bilimsel birikimine ulaşamazsınız. Gençler kendilerini gerçekten iyi yetiştirmek istiyorlarsa Latince, Arapça öğrenecekler. Kendi dilini iyi bir şekilde bilmeyen başka bir dil öğrenemez, konuşamaz. Kendi edebiyatını, sanatını ve felsefesini öğrenmelidir” dedi.

BAŞARI SIRALAMASINA DİKKAT!

Rehberlik Uzmanı Abdullah Güneş, sınav sisteminde yaşanan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin bu yıl önceki yıllardan daha fazla danışmanlığa ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Başarı sıralaması konusunda öğrencileri uyaran Abdullah Güneş, “Eşit ağırlık öğrencilerimiz için konuşacak olursak 0 ila 100 bin arasından bolca sayısal öğrencimiz var. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Sayısal sıralarında ise 100 bin ila 230 bin arasında belirgin eşit ağırlık öğrencilerimiz var. Bu sıra aralıklarına giren öğrencilerimizin daha dikkatli tercih yapması gerekmektedir. Başarı sırasındaki şartlar genişletildi. Dolayısıyla öğrencilerimiz bunu gözden kaçırmamalılar” dedi.

“AKADEMİK KADROLARI GÖZDEN GEÇİRSİNLER”

Öğrencilerin tercih yaparken akademik kadroları, yurt dışı ve yabancı dil olanakları, sanat, spor, kültürel faaliyetleri de göz önüne almaları gerektiğini vurgulayan Güneş şöyle devam etti:

“Burslu bölümleri tercih edecek öğrencilerin bunların koşullarını da değerlendirmeleri ve vakıf üniversitelerine gidip yerinde görmelerini öneririm. Sayısal öğrencileri her sene olduğu gibi Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık, eşit ağırlık öğrencilerimiz ise Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji bölümlerinde yoğunlaşırlar. Adayların istekleri yine bu doğrultuda. Sözel de ise Sinema, Basın Yayın ve İngilizceli diğer bölümler de adaylarımızın dikkatini çekiyor.”

Tercih merkezinde uzmanlardan destek alan öğrencilerden Elif Yavuz, sıralamasının 200 binde olduğunu belirterek hedefinin Endüstri Mühendisliği olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte standı ziyaret eden Adem Büyükkara ise tercihinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden yana olduğunu belirtti. Hukuk okumak isteyen oğlu ile birlikte üniversiteyi ziyaret eden Mesut Yergök ise, “İletişimi güçlü olan bir okul olması ve insana değer vermesi lazım. Öncelikli kriterim bir veli olarak bu. İnsana değer veren yerde başarıya ulaşılabilir” dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin düzenlediği tercih ve tanıtımgünleri 14 Ağustos Salı gününe kadar hizmet verecek.