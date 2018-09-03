Yurtiçi üretici fiyat endeksi Ağustos’ta yüzde 6.60 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ağustos’ta Temmuz ayına göre yüzde 6.60 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, Yİ-ÜFE Ağustos’ta ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25.32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.78 arttığını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre;

“Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5.69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7.31, su sektöründe yüzde 1.52 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1.20 düşüş olarak gerçekleşti.

“Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 25.11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 15.33 ile metal cevherleri, yüzde 12.07 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik ve gaz sektörü ise bir önceki aya göre yüzde 1.20 düştü.

“Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ağustos ayında aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.