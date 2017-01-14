Yurtdışında 5,5 milyon Türk yaşıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yurtdışında yaklaşık 4,6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, geri kalanı ise Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya’da olmak üzere takriben 5,5 milyon vatandaşımız yaşamaktadır” dedi.

CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurtdışında yaklaşık 4,6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, geri kalanı ise Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya’da olmak üzere takriben 5,5 milyon vatandaşın yaşadığını söyledi.

Önceki yıllarda, TÜBİTAK tarafından yurtdışında yaşayan bilim insanlarının bir envanterinin çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, “Aynı şekilde, bakanlığım tarafından da yurtdışında yaşayan ve bulundukları ülkelerde siyaset, iş dünyası, akademik hayat, sanat, edebiyat ve spor gibi değişik alanlarda önemli başarılara imza atan vatandaşlarımıza yönelik bir çalışma başlatılmıştır” dedi.

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