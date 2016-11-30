Yurt yangını faciasının ardından…

ADANA’nın Aladağ İlçesi’nde dün akşam özel kız öğrenci yurdunda çıkan 11 öğrenci ile 1 eğitmenin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı yangınla ilgili soruşturma devam ederken, ölen kızların cesetleri birbirlerine sarılı bulundu. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesetlerin teşhisi için ailelerden DNA örnekleri alınırken, yaralıların tedavisi sürüyor.

Aladağ İlçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda dün akşam saat 19.30’da yargın çıktı. Büyük bölümü ahşap kaplama olan ve köylerden gelen ortaokul öğrencilerinin barındığı 3 katlı yurt binasının elektrik sisteminden çıktığı sanılan yangın Aladağ ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyelerinin müdahalesine karşın kısa sürede faciaya dönüştü. Alevler arasından çıkamayan 12 kişi yanarak can verdi, yaralı olarak canını kurtaran 22 kişi de hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların halen hastanelerde tedavileri devam ederken, yangınla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

ENKAZ ORTAYA ÇIKTI

Aladağ’daki kız öğrenci yurdundaki facianın boyutları bu sabah gün ağarınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın çatısının tamamen yanıp çöktüğü görüldü. Yangın sırasında kilitli olup olmadığı tartışılan binanın yangın merdiveninin açık olduğu dikkat çekti.

12 kişiye mezar olan yurt binasının çatısında bulunan çinko levhaların bile yanıp zemine düştüğü görülürken, binanın giriş katındaki elektrik trafosundan başladığı değerlendirilen yangınıyla ilgili ekiplerin ayrıntılı bir çalışma başlattığı kaydedildi.

BAKANLAR OLAY YERİNDE

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yangında yaralananları hastanede ziyaret etti. Hastane ziyaretleri sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Kaynak, “Milletimizin başı sağ olsun, büyük geçmiş olsun” dedi.

Aladağ’daki yangın mahallinde yaptıkları incelemelerin ardından kent merkezine dönen, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaynak ve bakanlar, doktorlarından durumları hakkında bilgi alıp, tek tek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Kaynak, yangının kesin çıkış nedenin araştırıldığını belirtti. Çok acı bir olayı hep beraber yaşadıklarını ifade eden Kaynak, “Akşam 19.30 sıralarında yangın neticesinde bir yurtta 12 vefat var, 10’u çocuk 2’si yetişkin. 24 yaralımız var. Değerli İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Adana milletvekillerimizle birlikte Aladağ’a gittik” diye konuştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili Aladağ Savcılığı hemen duruma vaziyet olduğunu aktaran Kaynak, şöyle konuştu:

“Bir keşif yapılacağını ifade ettiler. İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı, çıkması muhtemel diyorlar. Tabii ahşap kaplamalar var, strafor, yalıtımlar var bunlar tutuşmuş. Çocuklarımızın bir kısmında atlamaları sonucunda ayaklarında kırıklar var, bir kısmının dumandan etkilenmeleri sonucu hastalıkları var. Tabii bu arada vefat edenler, adli tıptaki otopsilerden sonra defnedilecekleri yere gönderilecekler. Milletimizin başı sağ olsun, büyük geçmiş olsun. Geride kalanlara acil şifalar diliyoruz. Olay tüm yönleriyle bir yandan yargı tarafından araştırmaya başlanmıştır. Bir yandan da yangına karşı tedbirlerle ilgili gerekli çalışma ve araştırmalar ayrıca yapılacaktır. Yurt Milli Eğitim Bakanlığı’nca izinlidir. Bakanlığımız kendi çalışmalarını yapacaktır, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız psiko-sosyal destek yönünden, olayın ilk anından itibaren 32 görevlisiyle sahada. Biz hem yaralananların hem de hayatını kaybeden çocuklarımızın, yavrularımızın ailelerinin yanında olacağız. Neticede olaya sebebiyet veren, yangına sebebiyet veren her neyse bu ortaya çıkacaktır ve sorumlularla ilgili işlemler yapılacaktır. Şimdilik böyle söylemekle yetinelim. Büyük bir acı ve dram halen sıcak”.

Gazetecilerin ölen öğrenciler için tören yapılıp yapılmayacağı sorusuna Bakan Kaynak, “Törenle ilgili ailelerin tutumu çok önemli. Ne diyecekler, ne isteyecekler, Adana Valimiz olayın en başından beri Aladağ’da, bizimle beraber döndü. Ailelerle temas kuracaktır. Ama cenazelerin nakli ve defni için biz hükümet olarak, valilik olarak görevde olacağız” dedi.

AİLELERE PSİKOLOJİK DESTEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 32 psiko-sosyal destek ekibinin ölen ve yaralanan öğrencilerin aileleriyle ilgilendiğini açıkladı. Acılarının çok büyük olduğunu belirten Bakan Kaya, “Yangın merdiveni kapısının kilitli olduğu yönündeki iddialar ile diğer tüm iddialar araştırıyor. Devletimiz ailelerimizin yanındadırlar. 32 kişilik psiko-sosyal destek ekibimiz sahada çalışmaları yapıyorlar” dedi.

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