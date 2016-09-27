Yurt sorunu: 13 üniversiteliye 1 yatak

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Yurt sorunu özellikle İstanbul’da çok ağır sorunlar yaratıyor. Devlet her 51 öğrenciden sadece 1 (Bir) tanesine yurt yatağı verebiliyor.

Üniversite öğrencileri için yapılan devlet yurtlarının yetersizliği Yurt sorunu yaratıyor ve bu nedenle FETÖ gibi cemaatler ile çeşitli art niyetli kuruluşlar öğrencileri etkilemek amacıyla kız ve erkek öğrenci yurtları yaptılar, yapıyorlar.

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Yıllardır çözülemeyen önemli Yurt sorunu bu yıl da yaşanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı son yıllarda yurt yapımına ağırlık verse de resmi kayıtlara göre 13 Üniversite öğrencisine sadece 1 yatak düşüyor.

Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) günümüz itibarı ile yayınladığı istatistiklere göre ülkemizde halen 6 milyon 690 bin 829 üniversite öğrencisi var.

En fazla öğrenci nüfus açısından 1. Sırada olan İstanbul’da ki bir milyon 252 bin 911 öğrenci üniversitelerde öğrenim görüyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığım bilgiye göre İstanbul’da halen sadece 24 bin 500 öğrenciye yurt imkânı veriyor devlet.

Bu durumda Türkiye genelinde her 13 öğrenciye bir yurt yatağı düşerken İstanbul’da ise maalesef her 51 öğrenciye bir yurt yatağı düşüyor.

Liseyi bitirmiş ve üniversiteyi kazanmış 18 yaşındaki gençlerimiz özellikle devlet yurtlarında kalmayı tercih ediyorlar.

Özel yurtların konaklama ve yemek bedellerinin pahalılığına karşın Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 2016-2017 öğretim döneminde aylık yatak ücreti 150 lira olarak uygulanıyor.

Şehit ve Gazi aileleri ile engelli öğrencilere de devlet yurtlarına girişte öncelik tanınıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu FETÖ’ye ait olup 15 Temmuz sonrası el konulan yurtları da devir alarak kapasite arttırma çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca yurt olmaya uygu binalar da kiralanıyor.

Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de devlet yurtlarının yatak kapasiteleri yetersiz kalıyor.

Özel üniversitelerin bünyelerinde bulunan yurtlar da fiyat pahalılığı nedeniyle tercih edilmiyor.

İşte devlet yurtlarındaki yetersizlik nedeniyle ortaya çıkan boşluğu FETÖ gibi art niyetli çeşitli kişi ve kuruluşlar ile cemaatler doldurmuşlar.

Yaptıkları yurtlarda yandaş yetiştirme hedefi gütmüşler.

İŞTE İLLERE GÖRE ÜNİVERSİTELİ SAYISI

İL ÖĞRENCİ

1 ADANA 96.932

2 ADIYAMAN 37.340

3 AFYONKARAHİSAR 81.159

4 AĞRI 20.832

5 AKSARAY 37.650

6 AMASYA 25.092

7 ANKARA 560.624

8 ANTALYA 125.300

9 ARDAHAN 8.436

10 ARTVİN 14.415

11 AYDIN 87.575

12 BALIKESİR 84.997

13 BARTIN 22.932

14 BATMAN 18.959

15 BAYBURT 13.854

16 BİLECİK 29.573

17 BİNGÖL 23.991

18 BİTLİS 14.568

19 BOLU 52.341

20 BURDUR 46.036

21 BURSA 128.825

22 ÇANAKKALE 85.849

23 ÇANKIRI 22.783

24 ÇORUM 29.280

25 DENİZLİ 99.908

26 DİYARBAKIR 60.881

27 DÜZCE 43.498

28 EDİRNE 79.515

29 ELAZIĞ 73.934

30 ERZİNCAN 38.297

31 ERZURUM 136.039

32 ESKİŞEHİR 129.463

33 GAZİANTEP 109.592

34 GİRESUN 50.832

35 GÜMÜŞHANE 31.530

36 HAKKARİ 4.957

37 HATAY 70.839

38 IĞDIR 9.892

39 ISPARTA 134.802

40 İÇEL 41.542

41 İSTANBUL 1.252.911

42 İZMİR 332.249

43 KAHRAMANMARAŞ 62.391

44 KARABÜK 82.243

45 KARAMAN 23.419

46 KARS 33.909

47 KASTAMONU 43.812

48 KAYSERİ 123.455

49 KIRIKKALE 61.153

50 KIRIKLARELİ 40.487

51 KIRŞEHİR 35.275

52 KİLİS 16.151

53 KOCAELİ 160.249

54 KONYA 236.707

55 KÜTAHYA 101.049

56 MALATYA 70.148

57 MANİSA 89.902

58 MARDİN 14.411

59 MUĞLA 74.009

60 MUŞ 18.079

61 NEVŞEHİR 32.647

62 NİĞDE 46.064

63 ORDU 32.788

64 OSMANİYE 20.105

65 RİZE 33.059

66 SAKARYA 139.005

67 SAMSUN 98.954

68 SİİRT 18.347

69 SİNOP 13.031

70 SİVAS 95.606

71 ŞANLIURFA 42.591

72 ŞIRNAK 6.869

73 TEKİRDAĞ 58.907

74 TOKAT 56.528

75 TRABZON 119.737

76 TUNCELİ 15.204

77 UŞAK 46.201

78 VAN 53.619

79 YALOVA 24.264

80 YOZGAT 25.942

81 ZONGULDAK 54.488

6.690.829

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