Yurt sorunu: 13 üniversiteliye 1 yatak

Yurt sorunu özellikle İstanbul’da çok ağır sorunlar yaratıyor. Devlet her 51 öğrenciden sadece 1 (Bir) tanesine yurt yatağı verebiliyor.
Üniversite öğrencileri için yapılan devlet yurtlarının yetersizliği Yurt sorunu yaratıyor ve bu nedenle FETÖ gibi cemaatler ile çeşitli art niyetli kuruluşlar öğrencileri etkilemek amacıyla kız ve erkek öğrenci yurtları yaptılar, yapıyorlar.
Yıllardır çözülemeyen önemli Yurt sorunu bu yıl da yaşanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı son yıllarda yurt yapımına ağırlık verse de resmi kayıtlara göre 13 Üniversite öğrencisine sadece 1 yatak düşüyor.
Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) günümüz itibarı ile yayınladığı istatistiklere göre ülkemizde halen 6 milyon 690 bin 829 üniversite öğrencisi var.
En fazla öğrenci nüfus açısından 1. Sırada olan İstanbul’da ki bir milyon 252 bin 911 öğrenci üniversitelerde öğrenim görüyor.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığım bilgiye göre İstanbul’da halen sadece 24 bin 500 öğrenciye yurt imkânı veriyor devlet.
Bu durumda Türkiye genelinde her 13 öğrenciye bir yurt yatağı düşerken İstanbul’da ise maalesef her 51 öğrenciye bir yurt yatağı düşüyor.
Liseyi bitirmiş ve üniversiteyi kazanmış 18 yaşındaki gençlerimiz özellikle devlet yurtlarında kalmayı tercih ediyorlar.
Özel yurtların konaklama ve yemek bedellerinin pahalılığına karşın Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 2016-2017 öğretim döneminde aylık yatak ücreti 150 lira olarak uygulanıyor.
Şehit ve Gazi aileleri ile engelli öğrencilere de devlet yurtlarına girişte öncelik tanınıyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu FETÖ’ye ait olup 15 Temmuz sonrası el konulan yurtları da devir alarak kapasite arttırma çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca yurt olmaya uygu binalar da kiralanıyor.
Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de devlet yurtlarının yatak kapasiteleri yetersiz kalıyor.
Özel üniversitelerin bünyelerinde bulunan yurtlar da fiyat pahalılığı nedeniyle tercih edilmiyor.
İşte devlet yurtlarındaki yetersizlik nedeniyle ortaya çıkan boşluğu FETÖ gibi art niyetli çeşitli kişi ve kuruluşlar ile cemaatler doldurmuşlar.
Yaptıkları yurtlarda yandaş yetiştirme hedefi gütmüşler.
İŞTE İLLERE GÖRE ÜNİVERSİTELİ SAYISI
İL ÖĞRENCİ
1 ADANA 96.932
2 ADIYAMAN 37.340
3 AFYONKARAHİSAR 81.159
4 AĞRI 20.832
5 AKSARAY 37.650
6 AMASYA 25.092
7 ANKARA 560.624
8 ANTALYA 125.300
9 ARDAHAN 8.436
10 ARTVİN 14.415
11 AYDIN 87.575
12 BALIKESİR 84.997
13 BARTIN 22.932
14 BATMAN 18.959
15 BAYBURT 13.854
16 BİLECİK 29.573
17 BİNGÖL 23.991
18 BİTLİS 14.568
19 BOLU 52.341
20 BURDUR 46.036
21 BURSA 128.825
22 ÇANAKKALE 85.849
23 ÇANKIRI 22.783
24 ÇORUM 29.280
25 DENİZLİ 99.908
26 DİYARBAKIR 60.881
27 DÜZCE 43.498
28 EDİRNE 79.515
29 ELAZIĞ 73.934
30 ERZİNCAN 38.297
31 ERZURUM 136.039
32 ESKİŞEHİR 129.463
33 GAZİANTEP 109.592
34 GİRESUN 50.832
35 GÜMÜŞHANE 31.530
36 HAKKARİ 4.957
37 HATAY 70.839
38 IĞDIR 9.892
39 ISPARTA 134.802
40 İÇEL 41.542
41 İSTANBUL 1.252.911
42 İZMİR 332.249
43 KAHRAMANMARAŞ 62.391
44 KARABÜK 82.243
45 KARAMAN 23.419
46 KARS 33.909
47 KASTAMONU 43.812
48 KAYSERİ 123.455
49 KIRIKKALE 61.153
50 KIRIKLARELİ 40.487
51 KIRŞEHİR 35.275
52 KİLİS 16.151
53 KOCAELİ 160.249
54 KONYA 236.707
55 KÜTAHYA 101.049
56 MALATYA 70.148
57 MANİSA 89.902
58 MARDİN 14.411
59 MUĞLA 74.009
60 MUŞ 18.079
61 NEVŞEHİR 32.647
62 NİĞDE 46.064
63 ORDU 32.788
64 OSMANİYE 20.105
65 RİZE 33.059
66 SAKARYA 139.005
67 SAMSUN 98.954
68 SİİRT 18.347
69 SİNOP 13.031
70 SİVAS 95.606
71 ŞANLIURFA 42.591
72 ŞIRNAK 6.869
73 TEKİRDAĞ 58.907
74 TOKAT 56.528
75 TRABZON 119.737
76 TUNCELİ 15.204
77 UŞAK 46.201
78 VAN 53.619
79 YALOVA 24.264
80 YOZGAT 25.942
81 ZONGULDAK 54.488
6.690.829