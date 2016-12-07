Yurt faciasını Meclis araştıracak

ADANA’nın Aladağ ilçesinde 11’i öğrenci 12 kişinin öldüğü yangının araştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce (TBMM) 15 kişilik bir komisyon oluşturulacak.

Kararda, ‘Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen elim yangın vakasının araştırılması ve benzer acıların bir kez daha yaşanmaması ve kurumsal eğitim ve barınma haklarının tüm öğrencilerimiz için güvence altına alınıp yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük‘ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına bu araştırmayı yapacak komisyonun 15 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili ve Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde de Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurul’un 01.12.2016 tarihli 30’uncu birleşiminde karar verilmiştir’ ifadelerine yer verildi.

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