Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 2,82 arttı.

TÜİK, 2016 yılı Ekim ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,89 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,35, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2,88 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 12,75 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,84 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 5,29 ile kağıt ve kağıt ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 1,17 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düşüş gösterdiği alt sektör oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK ARTIŞ ENERJİ MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Ekim ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

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