Yunan’a eleştiri Türk’e yasaklama dün bugün Erdoğan

Yunanistan’da “Türk” kelimesinin yazılmasının engellenmesini eleştiriyor, Türkiye’de ise sivil toplum örgütlerinden “Türk” kelimesini kaldırmaya hazırlanıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, “dün dündür, bugün bugündür” sözünü her fırsatta bakın nasıl ispatlıyor.

Yunan’a eleştiri Türk’e yasaklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünü ve bugünü bakın hangi konuşmalarında nasıl çelişkili şekilde ortaya çıkıyor:

Dün:

7 Aralık 2017’de Yunanistan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakanı Aleksis Çipras’a, “Batı Trakya’da bırakın bunları, Türk kelimesinin yazılmasını dahi hazmetmek mümkün değil” dedi.

Bugün:

7 Şubat 2018 tarihinde Meclis grup toplantısından çıkışta Erdoğan gazetecilerin sorusuna, “Türk Tabipler Birliği’nin başındaki ‘Türk’ ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım.

Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey…” diye yanıt verdi.

Dün:

İstanbul’da 26 Mart 2017 tarihinde Sancaktepe’de toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin Vatikan’da bir araya geldiğini hatırlatarak, “Hayırdır niye Vatikan’da bir araya geldiniz?

Papa ne zamandan beri AB üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi” diye Papa ziyaretlerini sert dille eleştirdi.

Bugün:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco ile 6 Şubat 2018 tarihinde bir araya geldi.

Erdoğan’a eşi Emine Hanım damadı ve kızı eşlik ederken Papa ile aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan Papa’dan dua beklediğini ifade etti.

Dün:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Eylül 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler toplantısı öncesi New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmasında sözlerine “Değerli dostum Donald ile bugün heyetler arası ve ikili görüşme gerçekleştireceğiz” diye başladı.

Erdoğan “İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız” diyen Erdoğan, “Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE DİYALOG

Erdoğan’ın “dünyanın çok zor bölgesinde yer alan bir ülkeyi yönettiğini” de söyleyen Trump, “liderliği konusunda yüksek notlar alıyor” diye Cumhurbaşkanını övdü.

Görüşme sonrası yapılan resmi açıklamada şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı bildirildi.”

Bugün:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Şubat 2018 tarihinde Vatikan-İtalya temaslarını kendisini izleyen gazetecilere YPG terör örgütünü eleştirirken, “Obama bu hususta bize yalan söyledi.

Şu an Trump yönetimi de maalesef görünüşe göre aynı istikamette ilerliyor” açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünden bugün sözleri günlük siyaset çıkışlarına uygun sarf edildiğini gösteriyor ki buna da “nabza göre şerbet” deyimi uyuyor.

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