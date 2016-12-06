Yunan yargısına değil kendimize kızmalıyız!

15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunduktan sonra helikopterle Yunanistan’a kaçan askerlerden üçünün Türkiye’ye iadesi Atina’da mahkeme tarafından reddedildi.

“Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yasal düzeni yıkmaya yönelik bir eylem Yunanistan’da suç teşkil etmiyor” deniyor mahkemenin gerekçesinde.

Hukukla alakası olmayan komik bir gerekçe bu.

Mahkeme, muhtemelen hükümete danışarak hareket etti ve söz konusu kararı verdi.

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Burada Yunan Hükümeti ve mahkemesine kızmak yerine kendimizi sorgulamamız herhalde daha doğru bir hareket olur.

Yunanistan’la ilişkilerimiz yakın zamana kadar son derece iyiydi. Durup dururken Lozan Anlaşması’nı tartışmaya açmamız büyük yanlış oldu ve komşumuzda ciddi rahatsızlık yarattı, “Ne oluyor? Türkiye, bölgede sınırları yeniden mi çizmeye hazırlanıyor” sorusunu gündeme getirdi.

İdam cezasının Türk ceza sistemine yeniden konulmak istenmesi de gerek Yunan Hükümeti’nin gerekse Atina mahkemesinin elini rahatlatmış olmalı.

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Peki, şu aşamada ne yapabiliriz?

Hatamızı büyük harflerle bir kenara yazıp gerekli dersleri çıkarmaya çalıştıktan sonra şunlar yapılabilir:

Konuyu uluslararası platformlara taşıyabilir, Yunanistan’ı darbeci askerlere kol kanat germekle suçlayabiliriz.

Diplomaside mütekabiliyet diye ifade edilen karşılıklılık ilkesini devreye sokarak Yunanistan’da suç işledikten sonra Türkiye’ye kaçanları geri vermeyebiliriz.

Yunan adalarını kullanarak Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlere engel olmak bir yana yardımcı olabiliriz.

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Ak Parti’de yönetici olsam, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için başvuruda bulunurdum.

Dış politikada bu kadar çok hata o kitapta yer almayı hak ediyor doğrusu.

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