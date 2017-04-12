Yumruğu yiyen hakem gözünü hastanede açtı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup’ta , sezonu 7. sırada tamamlayan Batman Belediyespor ile amatör küme şampiyonu Batman Tüpraşspor’un karşı karşıya geldiği play out maçında, yapılan saldırı sonucu hakem hastanelik oldu.
Batman 16 Mayıs Stadı’nda oynanan 1955 Batman Belediyespor ile Batman Tüpraşspor karşılaşmasında hakem Nabi İzci, kırmızı kart gösterdiği futbolcunun yumruklu saldırısıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Karşılıklı gollerle normal sonucu 1-1 sona eren karşılaşmanın 96. uzatma dakikasında, Batman Belediyespor’un Emre’nin golüyle 2-1 öne geçmesinden hemen sonra, bir pozisyon hatasıyla Tüpraşspor futbolcusu Cihan Uraz hakemden kırmızı gördü.
Kartı kabullenemeyen Uraz, hakemin yüzüne sert bir yumruk attı. Darbenin şiddetiyle dengesini kaybederek yere yığılan ve bilincini yitiren hakem Nabi Yılmaz, ilk yardım sonrası hastaneye kaldırıldı.
Hastanede uzun süre kendine gelemeyen hakeme iğne yapılarak serum tedavisi uygulandı. Yılmaz’ın durumunun iyi olduğu belrtildi.