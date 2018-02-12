Keçiören Belediyesi tarafından çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlamak amacıyla yapıla Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu dağıtımı devam ediyor.

Keçiören riskli yapılardan arındırarak yaşam kalitesi yüksek, modern kentleşmeyi sağlayacak 1 milyon 79 bin metrekarelik dönüşüm alanına sahip projenin ilk etabında 1.271 konut inşa ediliyor.

121 TAPU DAĞITILDI

Keçiören Belediyesi’nin yaptığı bu en büyük Kentsel Dönüşüm Projesiyle 1727 gecekondu, yerini modern ve güvenli konutlara bırakacak.

Tapulu 1180 tane gecekonduda yaşayan hak sahipleri müteahhitlerle doğrudan anlaşarak, yeni, modern binalarına kavuşacak. Tapusu olmayan gecekondu sahipleri için yapılan 451 sosyal konutun çevre düzenlemeleri tamamlandı. Şu ana kadar 121 konut sahibi tapusuna kavuştu.

İzolasyon, ısı yalıtımı, mantolaması olan güvenlik, 3 asansör ve merkezi ısıtmalı konutlar 100 m²’de 14 – 15 katlı ve 2 + 1 olarak tasarlandı. Sosyal konutlar haricindeki diğer konutlar ise 3 +1, 4 +1, 2 + 1 olarak 14 ve 17 kat arası planlandı. 1.271 konutluk dev projede sosyal yaşam alanlarından, özel donatılara, modern ve kimlikli yapılardan, estetik çevre düzenlemelerine kadar her detayın düşünüldüğünün altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Kentsel dönüşümle birlikte mahalle ölçekli ve planlı yapılar şehrin görüntüsüne ve yaşam kalitesinin yükselmesine ayrı bir değer katacak. Böylece kentin dokusunu bozan, riskli, sorunlu yapılar yerine şehre canlılık, modern bir kimlik kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.​