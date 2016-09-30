Yüksekova’da inşaat içinde ders saati

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Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde hendek ve barikatların kaldırılması için başlatılan operasyonlarda evleri yıkılanlar arasında bulunan 7 kişilik ‘Öğmen’ ailesi zor durumda kaldı.

Kiralık ev bulamayıp yakınlarının yanına yerleşen aile kendi olanakları ile evlerini onarmaya çalışıyor. Ailenin öğrenci çocukları da bir yandan babalarına yardım ediyor bir yandan da yıkıntılar arasında ders çalışıyor.

Yüksekova İlçesi’nde hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlar kapsamında 13 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 78 gün süren sokağa çıkma yasağında sürdürülen operasyonlar sırasında birçok ev kullanılamaz hale geldi. 30 Mayıs’ta kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağının ardından ilçeye dönen aileler zor günler yaşamaya başladı. 7 kişilik Öğmen ailesi de bunlardan biri. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan aile kiralık ev bulamayınca geçici olarak yakınlarının evine yerleşti.

Fakat 7 nüfusla oldukça zorlanan aile yıkılan evlerini tekrar onarmaya başladı. Kalıcı bir işi bulunmayan Resul Öğmen 7 nüfusla oldukça zor günler geçirdiğini söyledi. Sokağa çıkma yasağının başlamasından sonra üzerlerine sadece giyecek kıyafet alıp çıktıklarını anlatan Öğmen, döndüklerinde evlerinin kullanılamaz durumda olduğunu gördüklerini, içindeki eşyalarının da yandığını anlattı. Öğmen, “5 çocuğum da okuyor. Gidecek kiralık bir yer bulamadık ve biz de bir yakınımızın evinde kalmaya başladık. Fakat 7 kişiyiz ve çok zor oluyor. Şimdi kendi imkanlarımla evimizi onarmaya başladım. En azından çocuklarımın başlarını sokabileceği bir yer olsun istiyorum” dedi.

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Ailenin 6’ncı sınıf öğrencisi Zübeyt Öğmen ise gündüz inşaat başına gelerek hem babasına yardım ediyor hem de tuğlaların üzerinde ders çalışıyor. Öğmen, “Sabahın erken saatlerinde ailemle birlikte evimizi onarmak için geliyoruz. Ben de bazen burada okul saatine kadar ders çalışıyorum. Bazen babama yardım ediyorum” dedi.

Anne Leyla Öğmen ise evlerini onarmaya çalışan eşine yemek yaparak destek olmaya çalışıyor. Öğmen, “Önümüz kış kalacak yerimiz olmadığı için bizde kendi imkanlarımız doğrultusunda, evimizi onarıp kışın başımızı sokabileceğimiz evimiz olsun diye mücadele ediyoruz. Uzun süre kiralık ev aradık fakat bulamadık. Bir yakınımızın evinde kalıyoruz fakat 7 kişiyiz çok zor oluyor” dedi.

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