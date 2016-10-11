Yüksek kira mobil esnaflığa yöneltti

İstanbul ve Edirne’de uzun süre esnaflık yapan Seracettin Erdem, tamir ve onarım işlerini yüksek dükkan kirası nedeniyle satın aldığı minibüste “mobil” yapmaya başladı.

Edirne ve İstanbul gibi büyük şehirlerde uzun yıllar esnaflık yapan ancak yüksek kira nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kalan Seracettin Erdem, satın alıp “mobil iş yeri”ne çevirdiği minibüsü ile vatandaşların ayağına kadar giderek hizmet veriyor.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar İstanbul ve Edirne’de yaşadığını, bu sürede esnaflık yaptığını söyledi. Yıllar süren esnaflığın ardından yükselen iş yeri kiralarına fazla dayanamadığını belirten Erdem, bunun üzerine bir minibüs satın almaya karar verdiğini ifade etti.

Minibüsünü “mobil iş yerine” çevirdiğini anlatan Erdem, aracında, çaydanlık ve tencere tamirinden kalay işlemlerine, bıçak bilemeden ayakkabı onarımına kadar birçok farklı alanda vatandaşlara mobil hizmet verdiğini kaydetti.

Erdem, “basit usul” ile vergi verdiğini dile getirerek, “Uzun süre kendi iş yerimde yaptım bu işleri ama artan kiralara dayanamaz oldum. Ben de gidip bir minibüs almaya karar verdim. Kısa sürede bu aracı mobil iş yerine çevirdim. Daha sonra Edirne’den çıkıp Trakya ve Marmara’yı gezmeye başladım. Birçok insan tanıdım. Güzel dostluklarımız da oldu bu sürede. Önce ne yaptığımız anlayamadı tabii insanlar ama kendilerine bu hikayeyi anlattığımda gerçekten beni çok takdir ettiler.” dedi.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine gelip burada aynı anda üç mesleği icra ettiğini belirten Erdem, şöyle konuştu:

“Aracımla her yere gidebildiğim için kira derdim yok. Köylere, kasabalara bile gidebiliyordum. Ayakkabı tamiri yapıyorum. Çaydanlık ve tencerelerin kopan kısımlarını onarıyorum. Ayrıca parlatma olarak bilinen kalaycılık yapmasını da biliyorum. Bıçak bileme dahil birçok farklı alanda hizmet veriyorum. Tabii bunları yaparken bana elektrik lazım oluyor. Elektriğimi ise araca monte ettiğim jeneratörden sağlıyorum.”

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