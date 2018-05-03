“Hamdolsun, ekonomide rekorlara doymuyoruz. İhracatta, turizmde, büyümede, rekorlar kırıyoruz. Bu kadar rekor arasında enflasyon ve dövizde rekorlar kırmışız çok mu kardeşim! (Alkışlar)

Her şeyin bedeli var, ihracat için ithalat, büyümek ive işsize iş yaratmak için yatırım yapmak lazım. Bunlar da parayla oluyor. Bu da enflasyonu getiriyor. Dünyanın en büyük 17.nci ekonomisi durumdaysak, en hızlı büyüyen ülkeysek bu tür istenmeyen, beklenmeyen fiyat artışları olacak. Korkmamak lazım, enflasyonla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Gençler, dedelerimizin, babalarımızın yaşadığı enflasyon oranlarını bilmezsiniz. Buna şükredin. Daha bateri de olabilirdi. (Alkışlar)

Hele bir seçimler geçsin, bakın bu canavarı paramparça edeceğiz. Bununla birlikte faizleri de paçasından tuttuğumuz gibi en aşağılara çekeceğiz. Bankalara sesleniyoruz: aklınızı başınıza alın. Yoksa fena olur. Sizleri de dümdüz ederiz. Arkamızda milli irade var. (Alkışlar)

Bir de şu dolarcılar yok mu? Siz de efendi olun. Nedir bu, sürekli oynuyorsunuz paramızın değeriyle. Seçimden sonra bunlar da kalmayacak. Aha da buraya yazıyoruz, lira eski günlerine,2 liraya, 3 liraya inecek, ekonomimiz, şahlanacak ama bazı iç ve dış güçler bunu engelliyor. Bunların dertleri faizleri yükseltmek. Döviz rezervlerimize göz dikmişler. Yedirtmeyiz size, bunu böyle bilin. İnşallah yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde ne enflasyon kalacak ne dolar oyunları. (Alkışlar)

Bir de bu yabancı kuruluşların değerlendirmeleri var, şuymuş buymuş notlarımızı kırıyorlar. Yav siz kimsiniz? Kimsiniz siz ya! Nasıl kalkıp da bu kadar yaptığımız iyi işlere kırık not verirsiniz? Kardeşlerim; bunların gözü kör, gönülleri mühürlü. Her şeye bir kulp, bir bahane buluyorlar. Zamanlamaya bakın, geçen yıl referandumdan, bu yıl da seçimlerden önce hep aynı işi yaptılar. Sizlerin kafalarını karıştırmak istiyorlar. Bunları da halledeceğiz. O notları alıp artık ne yaparlar bilmeyiz. (Alkışlar)

Biz terörü yenmedik mi, yendik, aynı şekilde enflasyonu da dize getireceğiz. Ben yaptım sen yapma derecesinde el aman dileyecek. Tüm dünya görecek, bize gelip akıl danışacaklar akıl! (Alkışlar)

Nasıl ki çevremizdeki teröristleri temizledik, bu spekülatif hareketleri yapanları, manipülasyon işine dalanları bir bir ortaya çıkaracağız. Bunun için istikrarlı bir yüksek enflasyon pardon istikrarlı bir yönetim gerekiyor, işte biz buradayız. İttifaklar kurduk, enflasyonu düşürmek için de toplumun her kesimi ile ittifak kuracağız. Diyeceğiz ki alın size istemediğiniz kadar teşvik, kredi, destek, prim ama ürününüzü pahalıya satmayın. Satmayın ki çocuklarımızda meyve, sebze, et yiyebilsinler. (Alkışlar)

Yazıyorlar, yok araba satışı durmuş, yok konutlar şişmiş, yok böyle bir şey. İnsanımız nazar değmesin, göze batmasın diye söylemiyor aldığı evi, arabayı.

Bugüne kadar en güzelini yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz ama dediğimiz gibi bazen enflasyon da kurlarda dalgalanmalar olabilir. Aldırmayın, inanmayın, muhalefetlin laflarına kanmayın. Bunların hepsi geçici, dış düşmanların ayak oyunları. Biliyoruz bunları kimin azdırdığını. Seçimlerden sonra hepsi ile yüzleşeceğiz ve diyeceğiz ki sen kimsin kardeşim? Enflasyonuz, dolarınız pardon seçiminiz hayırlı uğurlu olsun”. (Alkışlar)

(Not bu konuşma hayalidir. Gerçekleri ile benzerlikler taşıyorsa tamamen tesadüftür)