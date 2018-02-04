Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. Hesaplarına göre eğer aylık rakam yüzde 0,7’nin altında çıkarsa enflasyon yıllık bazda tek haneye inebilirmiş ama buna kimse ihtimal vermiyor.

Tahminimiz; Ocak ayı rakamı en az yüzde 1,2, yıllıkta kağıt üzerinde biraz düşüşle yüzde 11 sınırında kalır, yüksek enflasyona devam ederiz. Hafızamızı zorlayalım. Yeni yıla devletin değerli kağıtlar harç gibi ne varsa topladığı her türlü gelir oranı yüzde 14,4 artırıldı. Akaryakıta litre başı en az 20 kuruş zam geldi. Yüzde 8,8’lik elektrik zammını da unutmayalım. Her türlü gıda ürünlerinde herhangi bir gerileme görülmedi.

Tüm bunların ücret ve maliyet artışlarıyla mal ve hizmetlere yansımasını es geçip “gördünüz mü enflasyon inişe geçti kimse bizi tutmasın” derse, inandırıcı olmaz.

Bu sonuçlar karşısında büyüme ve ihracattaki artışa sarılıp sadece bu rakamları parlatarak, diğer olumsuz verilerin üstünü örterek “her şey yolunda” ya da “Borsa İstanbul rekorlara doymuyor, dolar oynamıyor” demek anlamsız kalıyor.

Artık, “analiz, durum tespiti, varsayım, tahmin” yaparak değil geleceği konuşmalıyız. Yoksa bu rakamlar yüzde 20’lere doğru gidebilir. O zaman işimiz daha zorlaşacak.

BEKLENEN TOPLANTI YAPILDI

Enflasyonun yüksek oranlarda seyredeceğinin ilk işaretleri alınmış ki şimdi etkili önlemler aranıyor. Son bir yıldır enflasyon faiz ilişkisini sık sık dile getiren ve etkili kararlar alınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sonunda “faiz toplantısını” geçen Cuma günü gerçekleştirdi.

Enflasyon rakamları genellikle açıklanmadan üç dört gün önce kamu üst yönetimine ulaşır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’in açıklamalarına göre, toplantıda reformlar yapılması kararlaştırılmış. Ne gibi reformlar yapılacağını gelecek günlerde göreceğiz ama verilen ipuçlarına göre bankalara ve piyasa koşullarını fazla ürkütmeden bazı kararlar yürürlüğe sokulacakmış.

Bunların başında Hazine faizlerinin aşağı çekilmesi geliyor da nasıl olacak bu kadar büyük borçlanma ihtiyacı karşısında? Borcu borç alarak ödeme politikasından vazgeçilirse yerine ne koyulacak? Diyelim kamu bankaları faizleri aşağı çekti, rekabet gücünü nasıl koruyacaklar?

Bankaların zorunlu karşılıklarının düşülmesi, maliyetlerinin azaltılması gibi kararın zamanı değil. Kredi kullanımı için yeni mekanizmalar oluşturulursa bu işleri kim yönetecek?

Bu gibi kararlar çok karmaşık ve kontrol dışındaki uygulamalar. Bunun yerine en azından çok gerekli ve acil olanlar dışında borçlanma baskısını azaltmak için kamu harcamalarında tasarruf yapılsa, şu mali teşviklerde, desteklerde seçici davranılsa yolun yarısı geçilmiş olur.

Yoksa faiz konusunda bağırmakla, çağırmakla, tehdit ve şantajla bir yere varılmaz.