Varmış, varmış da 38 un fabrikası, 8 yem fabrikası, 3 yağ fabrikası kapalıymış.

Ayrıca, 220 işletme de kapısına kilit vurmuş. Bu bilgileri veren de sanayici olan bir Yozgatlı…

Daha vahimi 418 bin Yozgatlıdan, 132 bini yeşil kartlıymış.

Gel de üzülme, gel de kahrolma..!

Bu kadar işyerinin olduğu yerde, işletmeler ve fabrikalar çalışsa işsizliğin çok az olması lazımdır.

Ancak kapalı olduklarından demek ki millet fakir kalmış ve neredeyse nüfusun üçte biri yeşil karta muhtaç olmuştur.

Bu arada teşvik alıp, temel atıp da kaybolanların bu 220 işletmeye dahil olduklarını Yozgatlı bir gazeteci arkadaşım bilgi notu olarak verdi.

Bu bağlamda, işletmelerin çoğunun kapanış nedeni işletme sermayelerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.

Tarım ölmüş, işletmeler kapanmış, hayvancılık bitmiş, çiftçi iki yılda bir ürün almaya mahkûm olmuş.

Eh şimdi Yozgatlı ne yapsın? Yorganını sıkı sarıp, ailesiyle vedalaşıp gurbet yoluna düşmekten başka umar-ı kalmamıştır.

Yozgat bölgesinden para kazanıp da, büyük şehirlere gitmiş iş adamlarını tekrar Yozgat’a döndürmek veya bir – iki işletmesini Yozgat’a kaydırmak için kimler önderlik edebilir, araştırmak gerekiyor.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’na çok iş düşmektedir, bir çare üretmek için mutlaka çaba gösteriyorlardır ama iş işten geçmeden bu büyük sorunu halletmeleri gerekir.

Bu arada SORU – YORUM:

Yozgatlı milletvekilleri Ankara’da ne yapıyorlar?

Bu fabrika ve işletmelerinin faal duruma geçmesi için ne duruyorlar?

En azından Silahlı Kuvvetlerimizin bir alayının Yozgat’ta konuşlandırmasını sağlayamıyorlar mı?

Soru çok ta, bizim köşe yazısını uzatmaya gerek yoktur.

Nokta, nokta ve nokta..!