YouTube Genel Merkezi’nde silah sesi duyulduğuna dair raporlar geliyor…

Youtube Genel Merkezi’nde birçok çalışanın rapor ettiğine göre silah sesleri duyuldu, polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı…YouTube Live için bir ürün yöneticisi olan Vadim Lavrusik ve şirketin yazılım mühendisi Dan Afergan, kampüsünde aktif bir tetikçi olduğunu tweet attı.

YouTube çalışanlarından bazılarının tweetleri şu sekilde;

San Bruno Polisi alarm durumuna geçti…

San Bruno 911 hattına YouTube merkezinde silah sesi çağrıları yağdı…

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