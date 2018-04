Youtube Genel Merkezi’nde birçok çalışanın rapor ettiğine göre silah sesleri duyuldu, polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı…YouTube Live için bir ürün yöneticisi olan Vadim Lavrusik ve şirketin yazılım mühendisi Dan Afergan, kampüsünde aktif bir tetikçi olduğunu tweet attı.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018