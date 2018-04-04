YouTube Genel Merkezi’nde silah sesi duyulduğuna dair raporlar geliyor…

Youtube Genel Merkezi’nde birçok çalışanın rapor ettiğine göre silah sesleri duyuldu, polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı…YouTube Live için bir ürün yöneticisi olan Vadim Lavrusik ve şirketin yazılım mühendisi Dan Afergan, kampüsünde aktif bir tetikçi olduğunu tweet attı.

YouTube çalışanlarından bazılarının tweetleri şu sekilde;

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Active shooter at @YouTube. Becky and I are safe — Dan Afergan (@danafergan) April 3, 2018

San Bruno Polisi alarm durumuna geçti…

San Bruno 911 hattına YouTube merkezinde silah sesi çağrıları yağdı…

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

Gelişmeler ile sizlerle olacağız, bizi takip edin!!!