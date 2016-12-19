Yorgancılar: Güçlü ve bağımsız bir ekonomi için yerli malı

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye için güçlü sanayi, güçlü sanayi için de mutlaka ve mutlaka yerli malı üretimini ve tüketimini artırmak zorundayız” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Yerli Malı Haftası’nın eskiden ilkokul sıralarında kutlanan bir haftanın ötesinde bugün ülke ekonomisi için çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Küreselleşmeyle birlikte kalkan sınırların her ürüne kolayca sahip olma imkanı getirdiğini hatırlatan Yorgancılar,

“Bu, olumlu bir gelişme gibi görünse de aslında yerli malının tercih edilebilirliğini de azaltan bir durum haline gelmiştir. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için bu zorlayıcı bir hale bürünmektedir. Satın aldığımız en basit bir kalemden, akıllı telefona, bilgisayardan arabaya kadar çok geniş bir tüketim ağında ithal ürüne yönelmekteyiz. Küresel ekonomideki zorlayıcı unsurlarla birlikte, içerde yaşadığımız sıkıntılar ve yapısal sorunlarımıza halkımızın ithal ürünlere olan bağımlılığı eklenince işler bizim açımızdan çok daha zorlaşmaktadır. Özellikle de üreten kesim olarak bunu bire bir yaşıyoruz”

dedi.

Ender Yorgancılar, ithal ürünlere bağımlılığın yerli üretimin azalmasına, yeni yatırımların yapılmamasına, dolayısıyla işsizliğin artmasına neden olduğuna dikkat çekerken,

“Bu nedenlerle ürün tercihlerimizde barkodu 869 ile başlayan yani Türkiye’de üretilen mallara öncelik vermeliyiz. 869 barkodunun bilinilirliğini artırıcı kamu spotları mutlaka daha çok yapılmalı, halkımız özellikle de gençlerimiz bilinçlendirilmelidir. Benzer niteliklere sahip yerli ürünler varken, ithal olanları alanların kendi topraklarında işsizliğe katkı koyarken, başka ülkelerin istihdamını artırdıkları hususunda kamuoyu yeterince bilgilendirilmelidir. Zira, halkımızın dolara olan ilgisi ve bugünlerde yapılan çağrılar da bu kapsam da oldukça önemlidir”

diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak her platformda yerli üretimin artması, kamunun da her kademesinde yerli üretimin tercih edilmesi ve desteklenmesini istediklerine işaret eden Yorgancılar, Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılmasını önerdi. Kanunun 63. maddesinde değişiklik yapılması gerektiğini belirten Yorgancılar, “Yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, yüzde 15 olan oran yüzde 25’e çıkartılarak, ‘konulabilir’ ifadesi ‘konulacaktır’ şeklinde düzeltilmelidir. Üçüncü çeyrek büyüme oranları da göstermiştir ki; güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye için güçlü sanayi ve güçlü sanayi için de mutlaka ve mutlaka yerli malı üretimini ve tüketimini arttırmak zorundayız” dedi.

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