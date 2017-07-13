CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Gelir yaratılmadan borç yaratılması AKP Türkiye’sinin içine düştüğü bir açmazdır ve bunun faturası halkımıza çok ağır olacaktır” dedi.

Erdoğdu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BDDK’nın yasal şartları taşımayan bazı bankalardan mali yapılarını düzeltmelerini istemek yerine tüm bankacılık kesiminin mali yapısının daha da bozulmasına yol açacak yanlış ve tehlikeli bir karara imza attığını belirten Erdoğdu, bunun ağır sonuçları olacağını ifade etti. Erdoğdu, şöyle dedi:

“Bunların en hafif ve öngörülebilir olanı Türkiye ekonomisinin büyümesi için ihtiyaç duyacağı kaynağın küçülmesidir. Bu adımla AKP Hükümeti’nin geçmişi kötülemek için sıklıkla referans verdiği 2001 krizinin nedenlerini de anlamadığı anlaşılmaktadır.

Her fırsatta ekonominin ne kadar güçlü olduğunu ifade eden AK Parti hükümeti, iktidarları döneminde çıkartılan onlarca mali af kanununu unutmuş, sadece banka kredi hacmindeki artışa odaklanmış, bunun geri ödenmesi için ihtiyaç duyulan milli gelir artışı konusunu ıskalamış, hangi gösterge alarm veriyorsa oraya bir idari müdahaleyle günü kurtarmaya çalışmıştır. 2016 sonunda milli gelir hesabına yaptığı müdahale de bunun kanıtıdır.

Gelir yaratılmadan borç yaratılması AKP Türkiye’sinin içine düştüğü bir açmazdır ve bunun faturası halkımıza çok ağır olacaktır. 2017 yılının ilk çeyreğinde Kredi Garanti Fonu kefaletiyle verilen kredilerle ertelediği krizi bu kez yönetmelik değiştirerek geciktirmeye çalışmaktadır. Bunun sonucu, daha yüksekten düşecek bir Türkiye ekonomisi olacaktır.”