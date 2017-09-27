Yenimahalle Belediyesi ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nin işbirliğinde düzenlenen “Yönetici Asistanı Yetiştirme ve İstihdam Programı” başladı.

Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nin meclis salonunda gerçekleşen programda kursiyerler, 1 ay sürecek olan eğitim sonunda Katılım Belgesi almaya hak kazanacak ve Üst Düzey Yönetici Asistanlığına hazır olacaklar.

İlk ders heyecanı yaşadılar

Eğitmen Yasemen Çalışkan tarafından verilen eğitimlerde ilk ders heyecanı yaşayan katılımcıları, Anadolu OSB Bölge Müdürü İhsan Gökçınar ve Proje Danışmanı Zeynep Kürklü de yalnız bırakmadı.

Kursiyerlere başarılar dileyen Gökçınar, projenin gerçekleşmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek “İlk dersinizde yanınızda olmak istedik.

Eminim ki bu eğitim sizlere çok yararlı olacak. Bizler de sizlere istihdam yaratmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Yönetici asistanı ile çalışma oranları giderek artmaktadır”

İlk dersin açılış konuşmasını yapan Eğitmen Yasemen Çalışkan ise, “Son zamanlardaki teknolojik değişim ile firmaların kendilerini yenilemeleri ve artan rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için firma içi yapılanmalarda yeni kadro ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Özellikle yönetim kademesinde “yönetici asistanı” ile çalışma oranları giderek artmaktadır. Donanımlı, iş organizasyonunda başarılı, iletişim yönetiminde etkin, zaman yönetiminde fark yaratan, hızlı ve etkin çözümler üreten yönetici asistanlarının istihdamına katkı sağlamak için bende bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında 4 ay sürecek olan eğitimler için de kayıtlar devam ediyor. 18-30 yaşları arasındaki vatandaşların kayıt için YENİMEK Kurs Merkezlerine başvurmaları ya da 344 08 98/64 74 numaralı telefonları aramaları yeterli olacak.