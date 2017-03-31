Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yolsuzluğa karşı devamlı olarak mücadele ettiğini söyledi.

Putin Arktik Forumu’nda yaptığı açıklamada, yolsuzluğun hem Rusya hem diğer ülkeler için ciddi sorun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Putin, “İç siyasetimizdeki gelişmelere gelince Rusya ve diğer ülkeler için oldukça ciddi sorun olan yolsuzluğa karşı mücadelenin devamlı olarak yapılmasından yana çıkıyoruz.

Bu arada kamuoyu araştırmalarına göre şu an itibariyle yolsuzluk, geçmişe kıyasla, büyük bir sorun olmaktan çıkmış bulunuyor. Bu sorun gündemde yerini koruyor, bu alanda tedbirleri alıyoruz. Ben şahsen yolsuzluk sorunlarının kamuoyunun dikkatini sürekli olarak çekmesini istiyorum ve halkın bu sorunlara verdiği önemi olumlu karşılıyorum.“ dedi.

Yolsuzluğa karşı mücadeleyi her zaman savunduklarını belirten Putin, yapılan son anketlere göre halkın da Rusya’daki yolsuzluk miktarının azaldığı görüşünde olduğunu öne sürdü.

Putin, 26 Mart’ta Rusya genelinde düzenlenen yolsuzluk karşıtı protestoların seçim malzemesi olarak kullanıldığını savunarak, “Bu durumu seçim malzemesi olarak kullanmak doğru değil. Arap Baharı veya Ukrayna’daki olaylara bakıldığında bu tür hareketlerin verebileceği zararı görüyoruz. Bu nedenle hukuk dışına çıkan herkes Rusya kanunları doğrultusunda cezalandırılmalıdır.” dedi.

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