Gün geçmiyor ki Keçiören-Ostim dolmuş hattında bir olay yaşanmasın. Muayenesiz dolmuşla yüzlerce yolcunun canını tehlikeye atan dolmuş şoförü, polise yakalanınca aracını çekmekten kurtaramadı. Mağdur olan ise işine, gücüne geç kalan vatandaşlar oldu.

Sabah saatlerinde işe gitmek için dolmuş bekleyen vatandaşların zaten zar zor binebildikleri dolmuşlara polislerden sıkı denetim gelmeye başladı. Ayakta yolcu alan dolmuşlara ceza kesen polisler, dolmuş şoförlerinin puanlarının düşmesine de neden oluyor. Bu yüzden normal güzergahının dışına çıkmaya başlayan dolmuşlara polislerden sıkı takip gelmeye başladı.

Yolcuların canı tehlikeye atılmış

Dün benimde içinde bulunduğum yine aynı hatta ki bir dolmuş ise aracı tıka basa doldurduktan sonra polise yakalanmamak için normal güzergahının dışında seyretti. Ancak polis çevirmesine yakalanmaktan kurtulamadı. Aracın muayenesini kontrol eden polisler, dolmuşun 2. kez muayenesiz trafiğe çıktığını tespit etti. Yüzlerce yolcu taşıyan ve insan hayatını tehlikeye atan araç aynı zamanda vatandaşların işlerine gecikmelerine de neden oldu.

İşine gitmek için mecburen bu dolmuşları kullanmak zorunda kalan vatandaşlar hayatlarının tehlikeye atıldığından habersiz bir şekilde muayenesiz araçlarla seyahat etmek zorunda kalıyor

Polisle tartışma çıktı

Güzergahlarında dolmuş yetersizliği nedeniyle İşlerine geciken vatandaşlar ise çözüm yolu istedi. Polisin vatandaşların hayatını tehlikeye atmamak için muayenesiz aracı bırakmaması ve dakikalarca başka bir aracın gelmemesi vatandaşların sinirlerinin gerilmesine neden oldu. Polisle tartışan vatandaşlar kendilerinin mağdur olduğunu dile getirirken, polis ise kanunu uyguladıklarını yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine polisten en azından çözüm üretmesini isteyen vatandaşlar polisin bu durum benim sorumluluğumda değil deyince sinirler iyice gerildi. Sadece işine gitmek isteyen ancak kendine bir muhatap bulamayan yolcular zor yatıştırıldı.

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