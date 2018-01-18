CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte sosyal medyada paylaştığı mesajlar sorunludur. Kimi suç unsuru taşıyor, kimi partisinin genel ilkelerine uymuyor, kimi de nezakete sığmıyor.

Ancak bu mesajlar ortaya çıktıktan sonra CHP yönetiminin tavrı da sorunludur.

“Ne var canım bunlarda” tavrı takınmak yerine parti müfettişlerince konunun araştırılacağı söylense ve sonuçta o mesajlar için Kaftancığlu’na hiç olmazsa bir uyarı cezası verilse daha doğru olurdu.

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Konunun bir diğer boyutu da şu:

CHP’nin, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’yı, bir milletvekili arkadaşıyla ilgili iddiası için ihraç ettiğini hatırlayanlar, Kaftancıoğlu’nun mesajlarına yönelik hiçbir şey yapılmaması karşısında şaşkınlık duyuyorlardır herhalde.

Kaftancıoğlu’na sahip çıkmak, O’nun attığı “Devlet katil değil, seri katil”, “Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. Saat 19.15’te Taksim’de”, “İnandığınız Allah’ınız hepinizin belasını versin” mesajlarına da sahip çıkmak anlamı taşımıyor mu?

Böylece, CHP, Ak Parti’ye kendisini eleştirmesi için harika bir pas atıyor.

Önümüzdeki günlerde Ak Parti’nin o mesajları sık sık gündeme getireceğini görmek için kahin olmaya gerek yok.

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Ve CHP’de bir diğer sorun…

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, önümüzdeki ay yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı, partinin bugünkü yönetimine bazı eleştirilerde bulundu, “CHP kuruluş ayarlarına dönmelidir” dedi.

CHP sözcüleri bu açıklamayı sert sözlerle eleştirdiler, Kocasakal’ın partinin genel tavrına ters düştüğünü iddia ettiler.

Bu ne tahammülsüzlük!

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Kaftancıoğlu’nun suç unsuru taşıyan açıklamalarını savunan CHP sözcülerinin, Kocasakal’ın CHP’nin Atatürk tarafından kurulduğu günlerde savunduğu ilkelere dönmesi gerektiğini söylemesi karşısında öfkelenmelerini ben anlayamadım doğrusu.

Anlayan beri gelsin!