Ne büyüktür içimizdeki hayvan sevgisi… Yeri gelir evlat yeri gelir kocaman bir dost olurlar hayatımızda.

Ne kadar çok anlam yükleriz onlara, öyle de olması gerekiyor. 14 yıl yanınızdan hiç ayırmadığımız bu can ile hikayelerimiz olur. Keşke bizim kadar uzun yaşayabilseler di. Ama maalesef ömürleri bizden çok daha kısa. Bazen bu yol arkadaşlığı bir hastalık sebebiyle bazen de bir trafik kazası sonucu yarı yoldayken son bulur. Oysa binlerce yıl yaşamak varken ayrılık niye? Bu ay ki yazımda son dönemlerde sıkça yaşanılan bir önemli konuya değinmek istiyorum.

Maalesef duyarsız ve saygıdan uzak kimi insanların park ve bahçelere bıraktığı zehir içeren yiyecekler köpeklerimiz için tehlikeli bir durum oluşturuyor.

Düşünsenize yol arkadaşınız kimin bıraktığını bilmediğiniz zehir yüzünden ışıklar arasına göçüp gidiyor. Başınıza gelebilecek en kötü şey bu olsa gerek. Hayvan sevmeyen yürekleri kapkara insanlar çevremizde her daim olacaklar ve en iyisi siz bu konuda yapılması gerekenleri bilin ve aklınızdan hiç çıkarmadan yol arkadaşınıza bazı şeyleri öğretin.

Bazı başlıklar halinde bunları sıralamaya çalışacağım.

öncelikle köpeğiniz mama kabında ve saatinde yemek yemelidir. Ara zamanlarda yiyecek vermekten kaçınmalısınız. Buna alışkın olan köpeğin gözü dışarıda olmayacaktır.

aile üyeleri hariç başkaları yiyecek vermemelidirler. Başkasının elinden yemek yemeye alışan köpekler aile üyeleri haricindeki herkes i yürüyen sosis şeklinde görürler. Böylece dünyadaki her insan potansiyel bir yemektir.

Komutla yemesini sağlamak oldukça etkili bir yöntemdir. Verilen ye komutuyla yeme alışkanlığı onu daha kontrollü hale getirmenizi sağlayacaktır. Böylece dışarıda park ya da bahçede olur olmaz şeyleri yemesi kolay olmayacaktır.

Belki de en önemlisi antrenman yapmanız olacaktır. Peki nasıl?

Şimdi anlatacağım şeyleri mümkünse ilk günler her gün sonra daha ileri safhada haftada bir yaparak köpeğinizin yerden bir şey almamasına şartlanmasını sağlayın. Ameliyat eldiveni ile elinize bazı yiyecekler alın. Ve buzdolabı poşetine koyun. Eldivenle tutmanın esası yiyeceğe kokunuzun sinmemesidir. Tanıdık koku yiyeceği daha cazip hale getireceğinden elle temas dan kaçınılmalıdır.

Sırayla ekmek, peynir bisküvi gibi şeyler le başlamak uygundur. Başarılı oldukça daha cazip olan kemiksiz tavuk eti ya da kırmızı et bile denemek mümkündür. Uygulamaya geçerken köpeği sürekli gezdirdiğiniz güzergahlar varsa oradan başlamak akıllıca olacaktır. Günlük rutin çıkarma saatlerinden önce bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz ya da direk kendiniz güzergah üzerinde bazı noktalara bu yiyecekleri bırakabilirsiniz. Ancak yine önemli bir nokta var ayak kokunuz orada belirli bir süre kalacaktır. Ayağınızın dibine değil daha uzağa, unutmayacağınız noktalara yiyecekleri eldivenle belirli aralıklarla bırakmalısınız. Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra köpeğinizi eğitim kayışı ile birlikte yiyeceklerin olduğu güzergahta gezintiye çıkarın.

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Köpeğiniz yiyeceklere yöneldiği anda sözlü uyarı “hayır” ın ardından kayışın sertçe çekilmesi gerekir. Burada baskın olan yiyecek olmamalı. Köpek güdüsüyle hareket edip yiyecekleri yemeye çalışacaktır ancak sizin uyarınız la yiyecek cazip olmaktan çıkar. Buna şartlanan köpek sokakta gördüğü yiyeceğe cazip bakmaz. Tekrarlardan sonra artık dışarıda yerden yemek yiyeceği vakit denklemi kurar ve uzaklaşır.

Görsel olarak TRT de yapmış olduğum KÖPEĞİMİ EĞİTİYORUM programımda ayrıntılı görsele ulaşmanız mümkün. Youtube ya da www.dostk9.com dan 13. bölümü izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.

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HİKAYENİZ ERKEN BİTMESİN…

SON NEFESİNE KADAR HER ZAMAN YANINIZDA OLMASI DİLEĞİYLE…

DOSTÇA KALIN.