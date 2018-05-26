ENGELLİ öğrencilerin üniversite hayatında karşılaştıkları zorlukları azaltmak adına, Ezgi’nin Kütüphanesi’nden özel olarak hazırlanan asansörlere kadar birçok ortam hazırlayan İstinye Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu tarafından “Engelsiz Üniversite” ödülüne layık görüldü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışma ve projeler gerçekleştiren yükseköğretim kurumlarına “Engelsiz Üniversite” ödülü verdi. İstinye Üniversitesi de ‘Mekanda Erişim’ kategorisinde “Engelsiz Üniversite 2018” ödülüne layık görüldü. İstinye Üniversitesi’ni kuruluşundan bu yana engelsiz üniversite olarak tasarlandıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu, “Engelsiz üniversite tasarımı bizim kriterlerimiz arasında yer alıyordu. O yüzden binanın tasarımında, inşasında bu kriterlerle engelli öğrencilerimiz için kolay bir mekan alt yapısı kurduk. YÖK’e başvurduk ve değerlendirme sonucunda üniversitemize ‘Mekanda Engelsiz Üniversite’belgesi verildi” dedi.

GÖRME ENGELLİ EZGİ’YE SESLİ KÜTÜPHANE

Kütüphanelerden, sınıf tasarımına kadar birçok alanı engelli öğrencilere özel tasarladıklarını anlatan Prof. Dr. Melih Bulu, “Asansörlerin tasarımı çok önemli. Görme engellilerin ellerini tuşlarda gezdirerek hangi kat olduğunu okuması lazım. Bununla ilgili kabartma sistemi ve sesli uyarıları yaptık. Görme engelli öğrencimiz Ezgi’den yola çıkarak ‘Ezgi’nin Kütüphanesi’ni kurduk. Arkadaşları Ezgi’nin ders kitaplarını onun için seslendirdi. Ezgi’nin okuyacağı her kitap önceden seslendiriliyor. Üniversitemiz engellilere yaklaşımının kültürünü de değiştirdi ve öğrencilerle birlikte güzel bir ekosistem oluşturdu” diye konuştu.

“EZGİ’NİN KÜTÜPHANESİ OLMASA DERSLERİMİ GEÇEMEZDİM”

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi görme engelli Ezgi Polat (20) ise okul hayatı boyunca kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak kendisine gönderildiğini ve üniversiteye başlayınca bundan yararlanamadığı için çok zorlandığını anlattı.

Ders kitaplarının arkadaşları tarafından seslendirilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Polat, şunları söyledi:

“Açıkçası bu bana sürpriz oldu.Kitaplarımın gelmeyişi beni her ne kadar sarssa da onun üzüntüsünden dolayı böyle bir şey beklemiyordum. Ancak Aşçılık Bölümü Başkanı Çağla Özer ailemi çağırdı ve böyle bir kütüphane kurduklarını söyledi. Çok mutlu oldum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben okulu bitiremezdim. Sadece bu sene değil, üniversite bile bitmezdi.Bu proje sayesinde yeniden kanatlandım diyebilirim.”

15 yaşından bu yana yüzdüğünü söyleyen Polat’ın, hedefi ise milli bir yüzücü olmak.