Yoksulluk oranı % 1,58 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 4,3 dolar sınırında yoksulluk oranı yüzde 1,58 oldu.

TÜİK, 2015 yılına ilişkin Yoksulluk Çalışması verilerini açıkladı. Satınalma gücü paritesine göre 4,3 dolar sınırında yoksulluk oranı yüzde 1,58 oldu. Kişi başı günlük harcaması, cari satınalma gücü paritesine göre 2,15 doların altında kalan fert oranı 2015 yılında yüzde 0,06 seviyesinde gerçekleşti.

Yoksulluk sınırı, cari satınalma gücü paritesine göre 4,3 dolar olarak alındığında, 2014 yılında yüzde 1,62 olan yoksulluk oranı, 2015 yılında yüzde 1,58 olarak tahmin edildi.

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