Yoğun çalışanlar için pratik ve sağlıklı beslenme

Uzun çalışma saatleri ve yoğun iş temposunun kişileri ne yediğinin farkına varmadan sağlıklı beslenme’den uzağa itiyor.

Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, iş yerinde sağlıklı beslenme için “iş yerinde her gün yenen yarım simit, yıl sonunda fazladan yaklaşık 2 ile 4 kilo almanıza neden olur. Bu durumdan korunmak için bir önceki akşam sadece 5 dakikanızı ayırarak iş yerinde ertesi gün tüketebileceğiniz sağlıklı alternatifler yaratmanız mümkün” dedi.

İş yerinde yoğun iş temposundan kaynaklanan, sağlıksız gıdalarla masa başında işe devam etme alışkanlığının ne yediğinizin farkına bile varmadan abur cubur tüketilmesine ve kısa süre sonra tekrar acıkmaya yol açtığını belirten Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, yoğun iş temposunda çalışanlar için pratik ve sağlıklı beslenme önerilerini paylaştı. Tamer, önerilerini şöyle sıraladı: